DJ Harmelo est le grand vainqueur du « DJ Contest Family Grand Sud »

Hier soir, dans la nuit, Dj Harmelo s’est offert la première place du concours le plus prestigieux dans le monde du Djing en France, le « DJ Contest Family Grand Sud ».

Bien connu de la jeunesse polynésienne pour l’avoir fait bouger sur les rythmes de sapau, DJ Harmelo était fier de représenter la Polynésie et les artistes du Pacifique au concours du meilleur DJ de France Sud, à Montpellier. Devant dix grands professionnels du monde de la nuit, le gratin des DJ du Grand Sud dont DJ Guess, le jeune artiste a joué durant 15 minutes ses sons mixant électro, basses et sonorités traditionnelles. Jugé par ses pairs sur sa prestance et sa sélection musicale, DJ Harmelo est le premier Polynésien à gagner le DJ Contest Family Grand Sud. Pour lui, c’était une première compétition de DJ qui a su lui faire repousser ses limites. Un petit moment de gloire qu’il a encore du mal à réaliser. Sur son compte Instagram à la sortie du concours, le jeune garçon de 23 ans confie sa joie d’avoir mixé face à « des adversaires de taille ». « C’était une première expérience incroyable. Je suis tellement fier d’avoir représenté le Pacifique« , sourit-il. Le vainqueur a remporté du matériel professionnel de DJ. Il fera également la première partie de la soirée de DJ Tony Romera, un DJ de Tomorrow Land, dans le Club « Milk » à Montpellier, devant une audience de 3 000 personnes.

Ce dimanche, aura lieu la remise de prix en présence de producteurs, de responsables artistiques et de tous les grands patrons des clubs de France et d’ailleurs. L’occasion pour DJ Harmelo de finaliser des contrats.