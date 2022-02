Son premier one man show, Just D’Jal, il l’a donné dans toute la France à guichets fermés et dans le monde entier. D’Jal, humoriste parisien, sera pour la première fois au Grand théâtre de la Maison de la culture le 8 avril 2022 à 19h30. Son deuxième spectacle, À Cœur ouvert fait passer le public du rire aux larmes plus d’une fois. Un moment d’émotions proposé par SA Productions.

Pour la première fois à Tahiti, l’humoriste Djalel Biad, dit D’Jal, interprètera le 8 avril prochain son deuxième one man show, À Cœur ouvert au grand théâtre de la Maison de la culture. C’est une étape de sa tournée dans toute la France dont certaines dates sont déjà entièrement vendues. Presque une habitude chez lui : pour son premier spectacle, Just D’Jal, il avait joué près de 400 fois en France, en Europe et aux États-Unis, souvent à guichets fermés : près de 400 000 spectateurs en tout. Et pour avoir un aperçu de ce qu’il propose, il suffit de parcourir son livre d’or : « un vrai bol de rire vitaminé », « on a ri à en avoir mal au ventre », « nous aussi on t’aime D’Jal »…

Un parcours peu commun : une rencontre avant tout

D’Jal est l’ainé d’une fratrie de 7 enfants qui a grandi en banlieue parisienne. Il nourrit une passion pour la comédie très tôt, puisqu’adolescent, l’une de ses voisines lui donne accès à une quantité astronomique de vidéocassettes qui lui fait découvrir bon nombre de blockbusters. Il passe par le Djamel Comedy Club. Ce qui le suit aussi, c’est son imagination et sa bonne humeur. Malgré un parcours difficile, il a « toujours été heureux et servi par une imagination débordante, le tout couplé à un vrai sens du partage ». Et c’est au travers de ce prisme qu’il aborde des sujets de société auxquels il a été confronté, comme le cancer de sa mère ou encore des tranches de vie comme son travail auprès des myopathes. D’Jal a une prédilection pour les accents : son sketch Les Portugais (ci-dessous) est l’un de ceux qui l’ont rendu célèbre.