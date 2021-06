Djokovic remporte Roland-Garros et écrit un peu plus sa légende

Novak Djokovic est insubmersible ! Mené deux sets à zéro par Stefanos Tsitsipas, le Serbe a tout renversé pour remporter son deuxième titre à Roland-Garros, dimanche à Paris. Le n°1 mondial, longtemps en souffrance après une chute dans la première manche, s’est remobilisé pour battre le jeune Grec en cinq sets (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4) et plus de quatre heures de jeu, après une superbe finale. « Djoko » décroche le 19e titre du Grand Chelem de sa carrière et s’approche à une petite unité du record, co-détenu par Roger Federer et Rafael Nadal (20). Plus que jamais, la course au titre de GOAT (greatest of all time, le plus grand de tous les temps) est relancée.Novak Djokovic disposait déjà avant le match de 82 titres sur le circuit dont 36 Masters 1000, contre 7 titres et aucun majeur pour son adversaire. Le Serbe devient au passage le premier joueur de l’ère Open (depuis 1968), et le troisième de l’histoire après Roy Emerson et Rod Laver, à remporter au moins deux fois chacun des quatre tournois majeurs.

🎾 🇷🇸 Novak Djokovic rentre encore un peu plus dans la légende en remportant un 19e titre du Grand Chelem, au 5e set après avoir été mené 2 manches à rien face au valeureux jeune Grec Stefanos Tsitsipas 🇬🇷 (6-7, 2-6, 6-3, 6-2, 6-4 en 4h11) #RolandGarros pic.twitter.com/O56vC2palD — France tv sport (@francetvsport) June 13, 2021



Le fil du match :