Dominique Sorain : « Je ne suis pas venu apporter des solutions toutes faites »

Le nouveau haut-commissaire Dominique Sorain souhaite se pencher très rapidement sur le dossier du nucléaire. Il a d’ailleurs assuré que « il est important que tout le monde puisse travailler ensemble (…)On peut avoir des visions différentes mais in fine ce qu’il faut, c’est servir les habitants du territoire ».

Après le traditionnel dépôt de gerbe au monument aux morts jeudi matin, les autorités de l’État, du Pays, ainsi que les représentants de la société civile se sont rendus à la résidence du tout nouveau Haut-commissaire, Dominique Sorain. Il a rappelé qu’il a fait « plusieurs passages dans d’autres territoires ultramarins et il y a beaucoup à faire, et je ne vais pas vous faire un discours trop dramatique aujourd’hui (…) »

« Vous pouvez compter sur mon engagement, a-t-il déclaré, afin de « travailler le mieux possible ensemble (…) pour le bien et l’avenir et le développement de la Polynésie. On peut avoir des visions différentes sur tels ou tels sujets mais in fine ce qu’il faut, c’est servir les habitants du territoire, ce sera cela mon engagement, ce sera cela l’engagement des services de l’État, vous pouvez en être assurés ». Il a aussi affirmé : « Je ne suis pas venu apporter des solutions toutes faites ».

Nucléaire : « c’est un sujet sur lequel j’ai dit qu’il fallait travailler rapidement »

Le Haut-commissaire a assuré qu’il y a des dossiers prioritaires, tels que les aéroports, le financement et la contribution de l’État au développement des territoires, et bien sûr le nucléaire : « c’est un sujet sur lequel j’ai dit qu’il fallait travailler rapidement ». Dominique Sorain a d’ailleurs affirmé qu’il regrettait la sortie de l’association 193 du comité de pilotage du centre de mémoire : « Il est important que tout le monde puisse travailler ensemble ».

Le nucléaire : « j’ai dit au Président de la République que c’est un dossier qu’il ne pourra pas éviter s’il vient en Polynésie » – Édouard Fritch

Le Haut-commissaire a aussi rencontré le gouvernement d’Edouard Fritch. Lequel a assuré que Dominique Sorain « s’inscrit dans la continuité, dans la même méthodologie que celle que nous avons adopté avec René Bidal, son prédécesseur et Lionel Beffre avant, c’est-à-dire obtenir un maximum de fluidité dans les rapports entre l’État et le Pays ». La venue du Président de la République en avril prochain a aussi été abordée lors de cette rencontre. Et Édouard Fritch a déclaré : « j’ai dit au Président de la République que c’est un dossier (NDLR le nucléaire) qu’il ne pourra pas éviter s’il vient en Polynésie ».

Centre de mémoire : « Je ne laisserais pas passer une vision qui ne soit pas partagée » – Édouard Fritch

Tout comme le haut-commissaire il regrette aussi que l’association 193 soit sorti du comité de pilotage ayant trait au centre de mémoire.