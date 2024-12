Don du sang : des besoins urgents de 0+ et A+

Le Centre de transfusion sanguine a un besoin urgent de donneurs, en particulier pour les groupes O+ et A+. En cette période de fin d’année, de nombreux donneurs réguliers sont absents, alors que les accidents de la route et les interventions chirurgicales continuent de peser sur les réserves de sang de l’hôpital. « Nos stocks sont au plus bas, les besoins des malades sont importants, nous avons besoin de vous », alerte le centre sur sa page Facebook. À noter que le centre de transfusion sanguine est ouvert de 7h à 15h (jusqu’à 14h le vendredi) et qu’il fermera exceptionnellement à 11h30 le mardi 31 décembre.