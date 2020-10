Don du sang : un centre de collecte s’installe au presbytère de la cathédrale

L’Association des donneurs de sang de Polynésie se mobilise pour reconstituer les stocks de sang du CTS, dont le niveau est dangereusement bas. Dès ce mardi 27 octobre, il sera possible de donner son sang, les mardi et jeudi matin, au presbytère de la cathédrale. Tous les groupes sanguins sont concernés.

« Avec la première vague du covid on s’est aperçu qu’on manquait de dons, et avec la deuxième vague qui s’étend un peu plus dans la durée on s’aperçoit que les réserves sont vraiment limitées », dit Philippe Luans, président de l’Association des donneurs de sang de Polynésie.

Les donneurs pourront donc se rendre, les mardi et jeudi matin de 8 heures à 11 heures, au presbytère de la cathédrale, en plein centre-ville, au lieu d’aller au Centre de transfusion sanguine de Taaone.

« Le CTS a des besoins de l’ordre de 200 poches de sang pour 15 jours, explique Philippe Luans, et on sait qu’ils sont actuellement sur des réserves de l’ordre de 2-3 jours. » Même si les structures hospitalières reportent les opérations non essentielles, les besoins perdurent, notamment pour les accidentés et la maternité, « et puis pour des gens qui ont des besoins réguliers pour des maladies qu’on traite à l’hôpital ».

Tous les groupes sanguins sont concernés par cette demande. Les collectes sont prévues cette semaine et la semaine prochaine, et seront reconduites si besoin.

L’Association des donneurs de sang de Polynésie, qui existe depuis plus de 30 ans, compte quelque 350 membres, « mais elle était en sommeil ces dernières années, et elle a été relancée il y a deux ans, à l’initiative justement du Centre de transfusion sanguine qui avait besoin d’un relais entre l’hôpital et les donneurs », rappelle Philippe Luans, qui prévoit une campagne de communication pour rechercher de nouveaux donneurs. « C’est une recherche perpétuelle de nouveaux donneurs pour que la Polynésie puisse rester autonome en dons, qu’on n’ait pas besoin de dépendre soit de la métropole, soit des États-Unis par exemple. »

Enfin, rappelons que pour donner son sang il faut être âge de 18 à 70 ans, peser au moins 50 kg, et avoir déjeuné. Précaution supplémentaire, les personnes ayant été positives au Covid-19 doivent attendre 28 jours après la fin des symptômes avant de contribuer au CTS.

Pour tous renseignements, la page Facebook de l’association ou un numéro de téléphone, le 87 31 81 37.