Don du sang : une collecte à la CCISM mardi 5 janvier

Le Centre de transfusion sanguine organise une collecte de sang demain matin, mardi 5 janvier, à la CCISM à Papeete.

Les besoins en poches de sang et de plasma sont toujours aussi aigus dans nos structures hospitalières. Oncologie, maternité, traumatologie dépendent de la générosité des donneurs.

Demain, mardi 5 janvier, de 8 heures à 11 heures, le CTS organise une collecte de sang dans les locaux de la CCISM en centre-ville. Selon les responsables du Centre de transfusion sanguine, les besoins sont particulièrement forts pour le groupe sanguin A, et pour le groupe O dans une moindre mesure.

Pour les personnes qui souhaitent faire un don du sang à un autre moment, le CTS les accueille au 2e étage du CHPF, du lundi au jeudi de 7 à 15 heures, et le vendredi de 7 à 14 heures. Rappelons que toute personne de 18 à 70 ans et de plus de 50kg peut donner son sang, à raison de 4 dons par an pour une femme et 6 dons par an pour un homme, en respectant un délai de 2 mois entre chaque don.