Présidentielle américaine : Donald Trump revendique la victoire

Le candidat républicain a revendiqué la victoire en fin de soirée, ce mardi aux États-Unis, après avoir conquis plusieurs états cruciaux qui devraient faire pencher le scrutin en sa faveur. Les résultats devraient prendre beaucoup de temps à être officialisés, mais les félicitations internationales, notamment celles d’Emmanuel Macron, ont afflué dès la prise de parole du milliardaire. La vice-présidente sortante et candidate démocrate Kamala Harris, elle, a fait savoir qu’elle ne prendrait pas la parole dans la soirée.

« Aujourd’hui, nous écrivons l’Histoire, a lancé le milliardaire depuis West Palm Beach, en Floride, entouré, entre autres, de sa femme Melania et de JD Vance, futur vice-président. C’est le plus grand mouvement politique que nous n’avons jamais vu par le passé dans le pays, c’est une victoire exceptionnelle pour les Américains. Je remercie les électeurs de m’avoir élu comme le 47e président des Etats-Unis. » Les félicitations internationales n’ont pas tardé à affluer après ce discours, et alors que les grands médias américains présageaient mais ne confirmaient pas encore la défaite de la vice-présidente sortante Kamala Harris. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou et le président ukrainien Volodymyr Zelensky ont fait partie des premiers dirigeants à saluer ce « retour historique » ou cette « victoire impressionnante ». Emmanuel Macron a été un des premiers européens à adresser au candidat républicain ses félicitations, se disant « prêt à travailler ensemble comme nous avons su le faire durant quatre années ».

Le Parti Républicain prend également le contrôle du Sénat, avec 51 sénateurs sur 100, et semble bien positionné pour conserver celui de la Chambre des Représentants.



Retrouvez toute la couverture de la présidentielle américaine et de ses résultats sur le site de notre partenaire RTL et lors de vos flashs d’information nationaux sur Radio1.