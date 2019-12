Donner son sang, un cadeau utile

La mairie de Papeete organise mardi matin une collecte de Noël dans le cadre du don du sang. Le Centre de transfusion sanguine (CTS) et l’Association des donneurs de sang de Polynésie française (ADSPF) invitent tous les volontaires, initiés ou non, à donner leur sang. La collecte aura lieu toute la matinée de 8h à midi.

À l’approche des fêtes de fin d’année et de cet élan de générosité qui en découle, le CTS et l’ADSPF sollicitent tous les nouveaux donneurs pour donner leur sang. Le don du sang est important afin de fabriquer des produits sanguins qui seront ensuite transfusés aux nombreux patients dans le besoin. Le CTS est l’unique opérateur de transfusion sanguine dans le Pays, qui n’importe aucun produit sanguin. D’où le besoin de recourir aux dons à l’échelle locale et l’importance pour les donneurs de participer à la collecte. Les dons du sang sont également possibles à l’année au centre fixe du CTS situé au 2e étage de l’hôpital deTaaone, mais aussi dans une soixantaine de sites de collecte mobiles à Tahiti et Moorea. Un planning de collecte est disponible sur la page Facebook Don du sang en Polynésie. 6 000 dons sont recueillis chaque année, pour 1 500 produits distribués à 800 patients.

Un profil défini pour donner son sang

Tout le monde ne peut évidemment pas donner son sang. Tous les donneurs en bonne santé âgés entre 18 et 70 ans peuvent donner sous certaines conditions. Il faut peser au moins 50 kilos et respecter plusieurs critères concernant la fièvre, les piercings, les tatouages ou encore les partenaires sexuels, disponibles sur le site du CHPF.

Tous les volontaires sont attendus dès mardi matin 8h à la mairie de Papeete jusqu’à midi.