Doses pédiatriques : 42 enfants vaccinés ce weekend

La direction de la Santé ouvrait pour la première fois la vaccination aux 5-11 ans, ce weekend, à l’institut Malthilde Frebault. À la présidence, 2925 doses « adultes » ont été administrées entre jeudi et dimanche midi.

42 doses. C’est le bilan, plutôt maigre, des trois heures d’ouverture du centre de vaccination de l’institut Mathilde Frebault, samedi matin. Un centre qui proposait uniquement des « doses pédiatriques » de Pfizer, reçues il y a déjà quelques semaines au fenua, et dont l’utilisation, après avoir été validée en Europe et dans le reste du monde en fin d’année dernière, a reçu un feu vers en Conseil des ministres mercredi dernier. Pour les autorités, il n’était pas question de mêler les enfants au vaccinodrome « classique » de la Présidence, qui a accueilli près de 3000 personnes en jeudi et dimanche midi (dont environ 330 primo-vaccinants). Le centre, assurent les autorités, a vocation à être moins chargé que les structures classiques, pour prendre davantage le temps de « répondre aux questions des enfants et de leurs parents », dont l’autorisation est strictement obligatoire.

Recommandations scientifiques, réticences parentales

Autorités et médecins rappellent que plusieurs organismes de santé publique et sociétés savantes, comme l’Académie de médecine, se sont exprimés positivement sur la vaccination des enfants. Tout en rappelant que la protection des adultes, qui représente l’immense majorité des cas graves de Covid, restait prioritaire, la société française de pédiatrie, s’est déclaré favorable, fin décembre, à une « vaccination rapide » des 5- 11 ans. Elle explique que cette vaccination est de nature à leur « apporter un bénéfice direct en leur assurant une protection individuelle contre les rares formes graves Covid, notamment les syndromes inflammatoires multisystémiques pédiatriques (PIMS) ». Entre avril 2020 et décembre 2021, 373 enfants ont été hospitalisés pour un PIMS, « le plus souvent en réanimation » et pour 80% d’entre eux, sans facteurs de risque précédemment identifiés. Un chiffre qui reste toutefois très faible face au plus de 600 000 hospitalisations pour des formes graves de Covid recensés dans le même temps en France. La même société juge « très rassurantes » les données de pharmacovigilance disponibles pour ces doses pédiatriques, déjà administrées à plusieurs millions d’enfants dans le monde. Le taux de couverture vaccinal des 5-11 ans est très disparate dans le monde : environ 50% en Espagne ou au Danemark (en première dose), 30% en Italie ou aux États-Unis 18% en Allemagne… Et environ 4% en France. La société médicale précise en outre que « nous manquons aujourd’hui de données précises quant à l’impact de la vaccination des enfants sur la dynamique des vagues épidémiques futures et l’obtention d’un effet de groupe ».

Pas de pass pour les moins de 12 ans

La vaccination des enfants fait l’objet d’une réticence appuyée au fenua comme dans d’autres pays : beaucoup de parents doutent de l’utilité d’une telle campagne, face à un variant Omicron qui engrange beaucoup de contaminations, mais peu de dégâts en Polynésie. Au dernier relevé, 5 personnes étaient hospitalisées pour des symptômes graves de Covid et le virus n’a plus causé de décès depuis la fin du mois d’octobre. Les collectifs vaccino-sceptiques ciblent en outre depuis plusieurs mois la vaccination des enfants dans leur communication, sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la rue, samedi matin. À noter que la vaccination des 5 – 11 ans n’est pas obligatoire, et est moins contrainte que celle des adultes : le pass sanitaire ne s’applique qu’à partir de 12 ans, et le pass vaccinal à partir de 16 ans. Elle ne procure pas non plus de facilités de voyage depuis ou vers la Polynésie, puisque c’est le statut de l’adulte accompagnant qui est pris en compte.