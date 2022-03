Douanes en grève : pas d’avancées pour l’instant

Une vingtaine de personnes se sont est mobilisées devant la direction régionale des douanes à Fare ute ce mardi 8 mars. Les négociations avec la hiérarchie ont duré trois heures lundi soir et n’ont pas satisfait les grévistes qui réclament plus de transparence concernant l’attribution de certaines primes au niveau local. Ils attendent également un entretien avec le président Edouard Fritch au sujet de leur demande de retirer la médaille attribuée à Jean-Michel Manzoni-Barrioz.

L’ambiance est plutôt pacifique mais déterminée à Motu Uta devant la direction des douanes. Ils l’ont annoncé hier, le syndicat Solidaires Douanes Polynésie proteste contre les inégalités entre hommes et femmes ce mardi 8 mars, mais aussi entre différents niveaux hiérarchiques. Parmi les revendications, une demande de transparence concernant l’attribution des primes. Il y aurait des écarts considérables de traitement entre les cadres et les agents des douanes. « Ils nous ont reçu hier soir, raconte Tiaitau Ropati, représentante syndicale aux niveaux national et local, on a eu trois heures de négociations et nous sommes insatisfaits des réponses qui nous ont été données. »

Les autres revendications portent sur les moyens humains, matériels et structuraux qui sont réduits au niveau national alors qu’ils étaient déjà insuffisants selon les représentants du personnel. De même, l’organisation d’examens manque pour créer des postes opérationnels, mais aussi pour permettre aux polynésiens de faire leur carrière entière en Polynésie. Le syndicat Solidaires Douanes a aussi l’intention de se joindre au mouvement intersyndical qui prépare une grève générale pour le 17 mars, sur le thème de la cherté de la vie.