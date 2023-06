Douze jours de recherche en mer sans succès pour le « Smiles »

Le JRCC coordonnait depuis le 31 mai les recherches d’une embarcation à rame parti d’Amérique du Sud, et qui avait émis un signal de détresse au large des Marquises. Malgré les multiples navires déroutés, le Smiles et son unique occupant n’ont pas été retrouvés et les recherches ont dû être stoppées lundi midi.

Le message est arrivé le mercredi 31 mai, en soirée, depuis le centre de sauvetage en mer péruvien. La balise de détresse du canot à rame « Smiles » a émis un bref signal dans une zone située à plus de 2000 kilomètres à l’Est des Marquises, avant de disparaitre des écrans de contrôle satellitaire. Le JRCC, centre de coordination de sauvetage aéronautique et maritime de Polynésie française, prend le relais et sollicite le concours des navires de la zone. L‘unique occupant du canot est-il à la mer ? L’embarcation a-t-elle subi une avarie et serait-elle à la dérive ? Impossible de le savoir. Malgré tout neuf navires dont 5 navires de commerce et 4 navires de plaisance hauturière ont successivement été déroutés et ont couvert une zone de plus de 57 000 km2… sans retrouver la trace du canot à rames ni celle de son occupant. Ce lundi midi, après douze jours de recherches, le Haut-commissaire a prononcé l’arrêt des recherches. Le JRCC Tahiti continue à diffuser régulièrement un message à tous les navires sur zone leur demandant d’exercer une veille attentive et de rendre compte au JRCC de toutes nouvelles informations de nature à pouvoir relancer les recherches.

Avec communiqué