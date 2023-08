Downwind race : Shell toujours devant, mais sans prendre le large

L’équipe de Shell Va’a s’est imposée samedi à la H2B Downwind race, épreuve de 95 kilomètres entre Huahine et Bora Bora, dont elle avait déjà dominé la première édition, l’année dernière. Les jaunes étaient toutefois suivis de près, lors de leur arrivée quai de Vaitape, par deux équipes des Raromatai, la team Huahine et Hinaraurea.

« Tout le monde est arrivé sain et sauf ». Principal objectif rempli, donc, pour les organisateurs de la H2B Downwind Race. La course de 95 kilomètres en V6 est partie ce samedi matin des quais de Fare, à Huahine. Contrairement à la première édition, le « downwind« , le vent portant de Sud-Ouest était faible mais bien présent, en début de course en tout cas, et doublé d’une houle là aussi légère, mais suffisante pour accompagner la glisse des pirogues. Les conditions varieront beaucoup au cours de cette « plus longue course de V6 du monde », mais les huit équipages engagés – sans compter les trois va’a ta’ie qui s’étaient alignés pour la première fois – ont tous su résister, emmenés notamment par les équipes de Huahine, Raiatea, Manihi et Bora.

Mais Shell va’a, ogres des longues distance, n’avait pas l’intention de rendre son titre, obtenu lors de la première édition, l’année dernière. Les jaunes, sans dominer les débats, ont su créer l’écart au bon moment, et surtout le conserver, en relançant à chaque tentative de poursuite de leurs concurrents. L’équipe arrive à Bora Bora en 6 heures 39 minutes et 13 secondes. Doublé, donc, dans cette compétition naissante, mais cette supériorité est toute relative : la team Huahine n’arrive que 1 minute et 50 secondes derrière, suivi de près par Hinaraurea, autre équipe des Raromatai venue elle de Raiatea. La team Bora Bora va’a, un peu plus loin derrière avec un temps total de 6 heures 46 minutes et 40 secondes, est sans surprise accueillie avec tous les honneurs lors de l’arrivée quai de Vaitape. Il faudra attendre plus tard dans l’après-midi pour apercevoir, depuis les côtes de la Perle du Pacifique, la première voile des va’a Ta’ie. Leur course n’a pas franchement aidée par un vent aussi timide qu’inconstant. Mais c’est tout de même avec le sourire que l’équipage de Titiraina passe la ligne d’arrivée après 8 heures et 49 minutes de course, une heure devant Kopeka et une autre heure devant Te noha nui. L’évènement s’est terminé, comme prévu, après la remise des prix, par une « after » festive. Les fonds récoltés à cette occasion doivent servir à financer la participation du club de Bora aux Mondiaux de marathon, prévus ce mois-ci aux Samoa. Des Mondiaux pour lesquels la Downwind, qui ne reviendra pas avant 2025, a servi de belle préparation.