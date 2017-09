Drame de Fangatau : 12 ans de réclusion criminelle pour l’accusé

Le dernier procès de la session d’assises s’est terminé mardi. L’homme de 34 ans, accusé d’avoir tuer sa femme à coups de pieds et de poings a été condamné à 12 ans de réclusion criminelle.

La session des assises a trouvé son terme mardi soir sur le verdict prononcé à l’encontre de Jean-Jacques Mara, accusé d’avoir tué sa femme à force de coups répétés en avril 2014 sur l’atoll de Fangatau aux Tuamotu. La journée a débuté par la plaidoirie de la partie civile. Me Dubois a d’abord rappelé que la victime, Véronica, âgée de 38 ans au moment des faits, était la mère de quatre enfants dont trois avec l’accusé. « J’espérais beaucoup de ce procès, j’espérais qu’il prenne conscience de ce qu’il a fait mais rien n’a changé dans son esprit et dans son attitude » a déploré Me Dubois. L’avocat a rappelé que pendant l’instruction et le procès, l’accusé avait rejeté la responsabilité de la dispute. « Ce n’est pas la faute du komo, ce n’est pas la faute de Fangatau, ce n’est pas la faute de tel ou tel voisin, c’est la faute de Jean-Jacques Mara » a martelé l’avocat de la partie civile avant de demander aux jurés de « rendre justice à cette femme ».

L’avocat général a, quand à lui, rappelé que « en 2016, 109 femmes étaient mortes victimes de leur partenaire ou de leur ex, et sur 109, une d’elle était en Polynésie ». Le représentant du ministère public a poursuivi en indiquant que « trois femmes par semaines étaient victimes d’actes de violences souvent sur fond d’alcool, de stupéfiants et notamment de komo ». Le komo, au cœur du dossier, qui « grille les neurones ». Après avoir rappelé tous les coups reçus par la victime, l’avocat général a requis 12 ans de réclusion criminelle à l’encontre de Jean-Jacques Mara.

Les jurés de la cour d’assises ont suivi les réquisitions de l’avocat général, en condamnant Jean-Jacques Mara à 12 ans de réclusion criminelle.