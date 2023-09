DSCEN : impliquer la population dans l’écriture de l’histoire des essais nucléaires

La Délégation au suivi des conséquences des essais nucléaires a lancé un appel à la population pour collecter des documents relatifs à cette période de l’histoire polynésienne. En attendant la construction du « Pu Mahara », le centre de mémoire annoncé en 2018, la Délégation a mis de l’ordre dans les ouvrages et documents qu’elle détient et mettra sa bibliothèque virtuelle en ligne dès le début de l’année prochaine.

La DSCEN a lancé cette semaine un appel au grand public pour enrichir la bibliothèque du futur centre de mémoire dont elle assure le pilotage, mais aussi une bibliothèque virtuelle multi-supports nommée Atomi, qui sera en ligne début 2024. Le fonds de départ est principalement constitué des documents et des ouvrages légués par Bruno Barrillot. Mais Yolande Vernaudon, qui a pris sa suite à la tête de la Délégation, veut inciter les particuliers à partager, que ce soit sous forme de don ou de prêt, les « trésors » qu’ils peuvent avoir conservés : souvenirs, objets, correspondance, photos ou vidéos. Ainsi, tout document lié à l’installation du CEP et aux essais qui y ont été menés, les documents sur Moruroa et Fangataufa et les photographies illustrant les changements survenus dans ls infrastructures à Tahiti sont d’un intérêt particulier pour la Délégation.

L’arrivée récente au sein de l’équipe de la DSCEN d’un bibliothécaire a permis de définir la méthode et le classement. De nombreux documents sont déjà sur Internet, par exemple les documents déclassifiés par l’armée, « mais ce n’est pas facile, reconnaît Yolande Vernaudon, et l’objectif c’est de faire une interface qui fluidifie ces accès. »

Quant au centre de mémoire proprement dit, si son principe est acquis depuis 2018, la gestation est longue et l’accouchement difficile. On se souvient, par exemple, que l’Association 193 avait claqué la porte, estimant que le projet serait au final un « instrument de propagande » de l’État. Sur la forme qu’il prendra, le nouveau gouvernement doit rendre des arbitrages. Le président Brotherson a commandé un rapport à Titaua Peu, qui le lui a remis il y a quelques jours et le projet éventuellement remanié sera également soumis à une consultation publique. La réflexion aboutira ensuite à un document programmatique pour le centre, son contenu et ses activités. Un concours d’architecture sera lancé l’an prochain, pour un début des travaux de construction en 2025.