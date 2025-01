La mairie d’Édouard Fritch a inauguré ce vendredi cinq pistes de padel sur le terrain de MJC Pater, qui ont été confiées en gestion une entreprise privée créée pour l’occasion, Pirae Padel. Avec ceux de Phenix , Excelsior ou Dragon, c’est une vingtaine de terrains qui sont sortis de terre en un peu plus de deux ans. Et d’autres projets sont à la réflexion du côté d’hôtels ou de clubs. Pour Pirae, ce nouveau complexe, en « portes ouvertes » entre février et mars, est surtout le début d’un aménagement sportif plus ambitieux. Pirae Padel Pater. Trois « P » et cinq pistes pour un projet mené « en un temps record » par la mairie, bien décidée à prendre la balle au rebond dans le « sport du moment. Le padel, réputé accessible, convivial et intergénérationnel, n’en finit pas de conquérir le fenua. Depuis les premiers coups de raquette à Phenix fin 2022, plus d’un millier de joueurs se sont pris au jeu et c’est pas moins de 21 terrains (Phenix, Dragon, Exclesior, Pater) qui sont sortis de terre. D’autres projets sont en cours, notamment à l’Intercontinental Tahiti, et des réflexions auraient été lancées à la mairie de Faa’a, le club Fei Pi ou au complexe sportif de l’OPT.

Déjà des projets pour le Pirae Padel



https://www.radio1.pf/cms/wp-content/uploads/2025/01/PADEL-PIRAE-1.wav Pour Pirae, cette mode fulgurante – dont personne, dans le milieu, ne doute qu’elle va durer – arrivait à point nommé dans les réflexions sur l’avenir de la MJC, vaste zone dédiée à la jeunesse au pied de Vetea, entre le stade Pater et la Croix Rouge. Première décision : reconvertir les deux terrains de tennis, délabrés et quasiment pas utilisés, en un complexe beaucoup plus d’actualité. « Le padel s’est naturellement inscrit dans ces plans, explique Yvonnick Raffin, troisième adjoint attaché aux finances et joueur de la première heure à Phénix. L’objectif, c’est la mixité sociale au maximum ».

L’appel d’offres avait été lancé en mai dernier, le premier coup de pelle a eu lieu en octobre, et trois mois plus tard, le complexe à 80 millions de francs a été inauguré vendredi. Il sera rentabilisé sur 10 ans par les loyers payés par le gestionnaire, elle aussi choisie sur appel à candidature. « Pirae Padel » n’est pas une association sportive comme les autres propriétaires de pistes, mais une entreprise privée formée par de jeunes entrepreneurs de la commune.

Après deux mois de « portes ouvertes » avec des créneaux gratuits – mais sur réservation électronique, les modalités seront précisées sur la page de la mairie de Pirae et celle de Pirae Padel dans les jours à venir – le club sera officiellement lancé le 1er avril. Et il a déjà beaucoup de projets : application dédiée en développement, invitation de spécialistes pour former des coachs, école de padel, compétition évènement, construction d’un club house…