Du théâtre pour les prisonnier de Papeari

« Sandre », la pièce de théâtre jouée par Erwan Daouphars, revient en Polynésie pour une expérience auprès des détenus de la prison de Papeari. Deux représentations sont prévues jeudi à l’intérieur du centre Tatutu. Deux soirées pour le public sont également annoncées pour les 11 et 12 mai.

Le comédien Erwan Daouphars va jouer deux représentations de la pièce de théâtre Sandre, ce jeudi à l’intérieur de la prison de Tatutu à Papeari. Les représentations sont prévues à 8h30 et 13h30, suivies à chaque fois d’une discussion en « bord de scène ». 70 détenus pourront assister à chacune de ces deux représentations aujourd’hui.

Le théâtre en prison, c’est une initiative de la compagnie du Caméléon, qui a fait revenir spécialement pour cette opération le collectif Denisyak qui avait déjà joué Sandre au petit théâtre en février 2017. Erwan Daouphars interprète dans un monologue seul en scène, une femme emprisonnée pour un crime et qui raconte son histoire. « C’est un spectacle qui donne la parole à des gens que l’on n’écoute pas », estime Guillaume Gay, le directeur de la compagnie du Caméléon. « Je voulais qu’on puisse avoir de l’empathie pour cette femme, je voulais montrer que la vie est toujours plus compliquée que juste le bien et le mal », appuie l’auteure de la pièce, Solenn Denis.

Avec cette pièce pleine d’empathie, le comédien Erwan Daouphars s’attend à un accueil particulier de la part des détenus.

Ces deux représentations seront suivies de deux semaines d’ateliers d’écriture et de théâtre avec les détenus. L’auteure de la pièce, Solenn Denis, a déjà fait cette expérience dans la prison de Gradignan près de Bordeaux. Elle raconte ce que le théâtre apporte aux détenus.

Les ateliers de théâtre à la prison de Papeari sont prévus à partir de vendredi : les 4, 7, 11, 14 et 15 mai.

Et il y aura également deux nouvelles représentations de Sandre pour le public au petit théâtre vendredi 11 et samedi 12 mai prochains.