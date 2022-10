Fare Rata et la CCISM ont signé une convention prévoyant le déploiement d’un nouveau service de vente en ligne au premier semestre 2023. La CCISM assurera un accompagnement des entreprises dans la prise en main du service tandis que Fare Rata s’engage à assurer le relais entre commerçants et clients en termes de transport et de paiement, surtout dans les îles éloignées.

La Polynésie pourrait accueillir un nouveau service de vente en ligne d’ici le premier semestre 2023, sur l’initiative de Fare Rata, filiale du groupe OPT et de la Chambre de commerce, d’industrie, des services et des métiers (CCISM). L’objectif est de favoriser le e-commerce entre les entreprises du fenua et les consommateurs polynésiens et du monde. Il s’agira d’une « marketplace qui regroupera des produits et services locaux faisant l’objet d’une présentation sous forme de page boutique ». Du côté des commerçants qui adhéreraient au service, on annonce la possibilité de créer « un espace de vente en ligne personnalisé » afin de pouvoir « assurer sereinement leur gestion d’articles, de stocks et de commandes jusqu’à la facturation, le paiement et l’acheminement des commandes ».

Ce projet a été formalisé ce mercredi 19 octobre par la signature d’une convention de partenariat entre les deux entités qui annoncent déjà leurs contributions respectives pour garantir l’efficacité de ce service. Fare Rata sera bien entendu le relais permettant d’acheminer les produits par la poste dans « 72 îles » où elle est présente avec « 85 bureaux de poste et annexes ». Mais aussi vers l’extérieur pour les clients situés à l’extérieur de la Polynésie. Les paiements pourront également être effectués en bureau de poste en soutien du paiement en ligne disponible. De son côté, la CCISM assure qu’elle « accompagnera les entreprises, utilisatrices du service dans sa prise en main, en leur apportant une offre de formation sur-mesure qui prendra en considération la maturité numérique de chaque commerçant afin de développer auprès de ces derniers les meilleures pratiques du e-commerce ».

