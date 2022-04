Ea’ttitude : fun et santé en famille à Paofai

La septième édition de Ea’ttitude a eu lieu à Paofai ce samedi. Les familles, particulièrement visées par cet évènement spécial « amui« , ont répondu présent sur les différents stands mêlant activités ludiques et sensibilisation au bien manger, bien bouger et bien-être. Même si la pluie a un peu gâché la fête dans l’après-midi.

Trouver « le bon mix » entre ludique et pédagogique. C’est depuis plusieurs années l’objectif de la Direction de la Santé avec son événement Ea’ttitude. Et elle semble y être parvenue, ce samedi. Danse, dépistage, pirogue, cuisine, arts martiaux comme arts plastiques, conseils sur le sommeil, la diététique ou les addictions… Placés « stratégiquement » au milieu du parc Paofai, les stands ont mêlé toute la journée activités sportives, jeux et sensibilisation. Dans la matinée, la directrice de la Santé, ​Merehau Mervin, se disait satisfaite de la fréquentation et surtout de la venue de familles complètes dont « chaque membre peut trouver matière à s’amuser ». Et même si la pluie a joué les trouble-fête dans l’après-midi, « on a réussit à faire en sorte de permettre à tous de se retrouver et de participer à une transmission de savoir, de technique, d’objectifs pour être en bonne santé ».

Devenir « maitre de sa santé et de son alimentation »

Pas question de faire des cours magistraux. L’idée est d’éveiller la curiosité par l’activité, de répondre aux questions et aux envies de chacun. Sur son stand, la diététicienne Hélène Thual, du cabinet Cook’ea nui, proposait, avec des ingrédients simples, de laisser libre cours à son imagination pour créer des recettes « belles à voir, bonne à manger, et bonnes pour la santé » :

Sensibilisation toute l’année

L’évènement est financé par le fond de prévention sanitaire et social, auquel sont affectées des taxes spécifiques. Et pour le ministre de la Santé Jacques Raynal, il ne s’agit pas d’un « one shot ». D’abord parce que Ea’ttitude, d’année en année et malgré la pause du Covid, fidélise du public. Ensuite parce que beaucoup de messages passés ce samedi donneront lieu à un approfondissement, lors d’un rendez-vous ou une visite auprès de professionnels de la santé, du bien-être et des activités physique. Enfin parce que cet évènement s’inscrit dans un effort plus large de prévention. Adaptation de l’alimentation dans les cantines scolaires, créations de faapu, sensibilisation dans les écoles, les administrations et les entreprises… « Ce sont tous ces petits dominos, ajoutés les uns aux autres qui feront qu’un jour les gens auront compris qu’ils peuvent être eux-mêmes maîtres de leur alimentation, de leur santé, et donc vivre dans de meilleures conditions », pointe le ministre.

À noter que la 7e édition de Ea’ttitude Amui se poursuit dans certaines îles. Toutes les dates ici.