Eau, électricité, navette : l’État et le Pays à Maiao

La navette communale qui desservira Maiao sera mise en service en mai 2022. En revanche, pour l’adduction d’eau potable et l’électrification de l’île, il faudra attendre au moins 2024 pour que l’île produise et distribue électricité et eau potable à ses 353 habitants.

Dominique Sorain ainsi que l’administrateur des îles du Vent Guy Fitzer, et Jean-Christophe Bouissou, se sont rendus jeudi à Maiao avec Evans Haumani. Accueillis par le maire délégué, Tama Ina et l’équipe municipale, après avoir visité l’école primaire ils se sont recueillis sur la tombe de l’ancien maire délégué, Henri Brothers, décédé en décembre 2020.

La navette communale, très attendue pour fournir un service régulier entre Moorea et Maiao, doit entrer en service en mai prochain ; un budget de 101 167 500 Fcfp auquel le Pays participe à hauteur de 40 476 000 Fcfp et l’État pour 36 012 556 Fcfp.

Le projet d’électrification de Maiao, qui ne dispose pas de centrale, devrait avoir ses autorisations foncières et réglementaires « d’ici juin-juillet 2022 ». Il sera alors possible de solliciter les financements complémentaires pour la phase de travaux dont le coût est de 320 millions de Francs, dont 224 millions financés par le Pays, 32 millions par l’État et 64 millions pour la commune.

Enfin, Maiao veut produire et distribuer de l’eau potable. Des relevés géophysiques seront réalisés en mars, financés par le contrat de projet État-Pays. La décision finale sera prise fin 2023.