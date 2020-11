La célèbre émission de voyage « Échappées belles » est en tournage actuellement en Polynésie française. C’est le guide, Teiva Tiaipoi qui a été missionné pour faire découvrir la vallée de Papenoo à la production. Le reportage sera diffusé sur France 5 probablement en février 2021.

Nouvelle escale en Polynésie pour le programme de découverte : après 2011 et 2015, « Echappées belles » est de retour au fenua. La production explore un territoire qui fait toujours autant rêver. Les téléspectateurs pourront découvrir une culture traditionnelle qui rythme aujourd’hui le quotidien des Polynésiens des différents archipels. Le tournage se déroule actuellement et ce jusqu’au 29 novembre. Mardi, la production s’est rendue sur le site de la vallée de Papenoo, « Une découverte inoubliable » d’après l’équipe de tournage. Une expérience rendue possible grâce à Teiva Tiaipoi, guide touristique chez Tahiti Discovery.

« J’ai été contacté la semaine dernière pour effectuer un tournage dans la vallée de Papenoo, ça n’a pas changé de mes habitudes car c’est mon métier. Chaque jour j’effectue des excursions afin de faire découvrir le fenua aux touristes », explique le guide.

Par ailleurs, les talents de Teiva Tiaipoi ne se sont pas passés inaperçus auprès de l’équipe du programme. « La production a vraiment aimé ma façon de leur présenter la vallée de Papenoo, ils ont aussi apprécié mes explications et mes histoires autour de l’ile (…) À la fin de la journée, ils m’ont dit qu’ils allaient me solliciter prochainement pour visiter un autre site », raconte le guide.

Concernant les sites visités durant l’émission, le guide préfère garder le secret « On ne peut pas tout dire. En revanche, il y aura de l’originalité et des endroits que peu de gens connaissent », indique Teiva. Une chose est sûre, ce voyage s’imprègnera des beautés naturelles des îles et des traditions locales.

C’est Ismaël Khelifa qui présentera le programme. Le journaliste-aventurier n’a pas tardé à exprimer sa joie sur les réseaux sociaux en arrivant en Polynésie française « Bien arrivé en Polynésie française pour réaliser des échappées belles vraiment extraordinaires. Venir ici est un cadeau de la vie, surtout en ce moment. J’ai hâte de partager ces beaux moments avec vous… »