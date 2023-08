Ecole temporaire 2+2=4, « des installations dont beaucoup rêveraient »

L’école 2+2=4 est en travaux depuis la fin de l’année scolaire. Les 156 élèves de l’établissement ont découvert leur nouvelle école temporaire, moderne et tout confort, mercredi. La commune l’a officiellement inaugurée ce vendredi.

De nouveaux locaux pour les élèves de 2+2=4. L’établissement originel situé à Punavai est en travaux depuis la fin de l’année scolaire… En attendant, les 156 élèves ont découvert leur nouvelle école cette semaine. Et ce matin, la commune organisait une cérémonie officielle pour marquer l’ouverture de l’établissement. Une structure temporaire, implantée à Taapuna, face au Te Moana Tahiti Resort, sur un terrain de 9 000 m2 et qui propose aux élèves des salles de classe et des espaces communs plus spacieux que ceux de l’ancienne bâtisse. La commune a également souhaité offrir aux élèves un certain confort. « Nous sommes vraiment accueillis dans de bonnes conditions, avoue Elsie Tapea, la directrice. Les huit salles de classe ont une excellente isolation sonore et sont toutes climatisées. »

Le coût de ce projet qui vise a assurer la continuité de l’enseignement ? 481 millions, entièrement financés par la commune. Un investissement conséquent donnant « un résultat de qualité » qui devrait permettre un meilleur apprentissage. « Ce sont des installations dont beaucoup rêveraient … Meilleures que la plupart des écoles permanentes que l’on trouve en Polynésie », précise le vice-recteur Thierry Terret.

Ce nouvel établissement qui a nécessité l’intervention de onze sociétés a été réalisé avec des modules de construction réutilisables. Car les locaux flambant neuf de l’ancienne école devraient être livrés pour la rentrée 2026. Les modules serviront ensuite à la création d’une maison de quartier au sein de la commune.