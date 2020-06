Écoles, impôts, lutte contre le racisme… Ce qu’il faut retenir de l’allocution d’Emmanuel Macron

Très silencieux ces derniers jours, le chef de l’État a fait face aux Français ce dimanche pour évoquer notamment les sujets d’urgence liés à la crise, mais aussi la réouverture des restaurants en Île-de-France et l’assouplissement des règles dans les écoles. Il est également revenu sur la colère des policiers, exprimée ces derniers jours.

Trois mois après avoir mis à l’arrêt le pays, et ses réformes pour cause de coronavirus, Emmanuel Macron a ouvert une nouvelle phase du déconfinement ce dimanche en évoquant « une première victoire contre le virus ». Mais le chef de l’État a également prévenu qu’il faudra respecter « pour longtemps encore » les règles de distanciation. « Nous allons retrouver pour partie notre art de vivre, notre goût de la liberté. En somme, nous allons retrouver pleinement la France. Cela ne signifie pas que le virus a disparu et que nous pouvons baisser totalement la garde », a-t-il résumé.

Toute la France métropolitaine passe au vert dès lundi