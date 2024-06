Écoles, police, Trésor, Douanes… : les fonctionnaires d’État se mobilisent à nouveau pour leur retraite

Les fonctionnaires d’État qui protestent contre le nouveau mode de calcul de leur pension de retraite seront mobilisés demain, jeud 27 juin. Plusieurs écoles ont déjà annoncé qu’elles ne pourraient pas accueillir les élèves.

La mobilisation contre l’extinction de l’indemnité temporaire de retraite reprend : de nombreux enseignants vont répondre à l’appel de l’intersyndicale des fonctionnaires d’État en Polynésie et seront absents. Plusieurs écoles annoncent déjà qu’elles ne pourront pas accueilir les élèves demain. Il s’agit notamment des écoles Heiri, Vaiaha, Farahei Nui cycle 2 à Faa’a, des écoles Maehaa Nui, Atinuu, Uriri Nui, et Punavai plaine de Punaauia, et des écolese primaire de Taaone et de Tuterai Tane, ainsi que la maternelle Tuterai Tane, à Pirae. À noter que d’autres écoles, même si elles restent ouvertes, pourront connaitre des perturbations. À noter que les enseignants affiliés à l’UNSA-Éducation ne font pas partie de ce mouvement.

Le mouvement devait également toucher des fonctionnaires d’État du Trésor, des Douanes et de la police nationale (où les fonctionnaires, qui n’ont pas le droit de grève, viennent soutenir le mouvement sur leurs congés ou leur temps de repos).

L’intersyndicale est déterminée à se rappeler régulièrement au bon souvenir des ministères nationaux concernés. Des mobilisations avaient déjà été organisées le 1er et le 15 juin dernier. Ils espèrent aussi voir les candidats aux législatives, qui se sont quasiment tous déclarés solidaires de leurs revendications.

Un rendez-vous est donné ce jeudi matin à 9 heures devant le Haut-commissariat.