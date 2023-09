Économie : les ménages reprennent enfin confiance

Le Cerom, qui réunit l’IEOM, l’ISPF et l’AFD, a interrogé les ménages des îles du Vent sur leur perception de la situation économique du pays et leurs intentions d’achats pour les mois à venir. Et si le niveau des prix inquiète toujours, ce troisième trimestre 2023 est marqué par une forte hausse de la confiance en l’avenir.

L’indicateur de confiance des ménages, calculé chaque trimestre,avait déjà quitté les gouffres de la crise Covid depuis le début de l’année 2022. Mais il a connu ces derniers mois une hausse spectaculaire, si l’on en croit l’enquête du Cerom (Comptes économiques rapides Outre-mer) réalisé dans les îles du Vent au troisième trimestre 2023. Les familles polynésiennes n’ont pas pour autant oublié que la situation est fragile : plus de la moitié ont une opinion négative de leur situation financière des 6 derniers mois. Mais une majorité désormais confortable escompte une nette amélioration dans les 6 prochains mois. L’activité et le niveau d’emploi jouent pour beaucoup dans ce climat plus optimiste. De même que le ralentissement de l’inflation, dans une moindre mesure : ils étaient 76% à percevoir une forte hausse des prix au deuxième semestre, ils ne sont plus que 57%, avec toujours l’immobilier et l’alimentaire pointés du doigt comme les principaux facteurs d’inflation.

Pas de surprise, donc, si dépit de l’amélioration attendue de leur situation financière, les Polynésiens restent « circonspects », d’après le Cerom, sur leurs intentions d’achats importants. « 50% d’entre eux devraient les maintenir tandis que 36% envisagent de les réduire », pointe l’organisme qui regroupe l’IEOM, l’ISPF et l’AFD.