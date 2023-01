Eddie Aikau : le swell est gros, Tikanui Smith est chaud

Des vagues de 30 pieds sont attendues sur la côte Nord d’Oahu ce weekend. Un don du ciel pour les 40 surfeurs invités à la Eddie Aikau Big Wave international, compétition mythique de surf de gros qui va enfin pouvoir se tenir après sept ans d’attente. Parmi ces chargers, Tikanui Smith qui voit dans la session la « chance de sa vie ».

« Go big or go huge« . Tikanui Smith, comme les 40 surfeurs invités à Hawaii attendait avec fiévreusement « l’alerte verte » des organisateurs. Elle est tombée ce jeudi : la Eddie Aikau Big wave invitational, mythique épreuve de surf de gros, va bien avoir lieu cette année. Si le milieu de la glisse a tant relayé la nouvelle c‘est que « The Eddie« , qui a lieu en baie de Waimea depuis 1984, n’est pas une compétition comme les autres. Nommée en hommage au premier « lifeguard » de la côte Nord d’Oahu, devenu une référence du surf mondial dans les années 70 et qui disparaîtra lors d’un naufrage de la pirogue Hokulea, elle ne peut se tenir que lorsque les vagues dépassent les 20 pieds, soit plus de 6 mètres derrière la vague selon la mesure hawaienne. Depuis hier, les chaînes de télé locales tournent en boucle sur les conditions « épiques » prévues ce weekend. Une dépression toute proche va amener sur la North Shore un swell de 30 pieds, qui pourrait grossir.

« Eddie would go », comme disent les Hawaïens. Tikanui Smith ira aussi. Le Polynésien en est à sa troisième invitation pour la mythique compétition, mais c’est la première fois que la Eddie Aikau est « on » pour lui – et seulement la 10e fois en 36 ans d’organisation. « Je suis entre peur et excitation totale, j’arrive pas à me calmer. C’est vraiment une chance, la chance de ma vie, je le prends pas autrement », explique-t-il depuis Moorea, où il prépare ses affaires pour s’envoler samedi. Dans le domaine du surf du gros, c’est le Graal, et c’est encore plus précieux pour moi, venant du fenua. Tu sens vraiment qu’ils ont le lien Polynésien, le mana est fort là bas ».

La pression est double pour le charger, qui s’est fait, cette invitation en est la preuve, une réputation de choix dans le petit milieu du « gros ». D’une part, aller surfer au milieu de John John Florence, vainqueur en 2016, Kelly Slater, qui partagera sa série, Kai Lenny, et bien d’autres pour représenter la Polynésie. « C’est déjà une victoire », lâche Tikanui seul Français à bord avec Justine Dupont, et premier Tahitien à participer depuis Vetea David voilà plus de 25 ans. Mais il y a aussi la compétition et quelle compétition. Surfer, à la force des bras, des vagues d’une dizaine de mètres, et tâcher de se retrouver « dans l’endroit le plus critique », le plus vertical de la vague, « être à deux doigt de tomber de sa planche » voire décoller un peu pendant le drop, pour obtenir un maximum de point.

La Eddie Aikau se passe sur une journée, dimanche, avec un seul passage par concurrent, réparties dans cinq séries de 8 surfeurs. Tikanui Smith est dans le troisième heat, avec Kelly Slater, donc, mais aussi jamie Mitchell, Grant Twig Baker, Kohl Christensen, Josh Moniz et Ian Walsh.

« Eddie bravait les vagues qui atteignaient souvent 30 pieds ou plus, alors que personne d’autre ne voulait sortir, rappellent ainsi les organisateurs. Il est important de perpétuer son héritage et d’inspirer la prochaine génération à vivre comme Eddie ».

Une petite peur, bien sûr

