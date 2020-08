Édouard Fritch en mode père Fouettard

Intervenant à l’assemblée depuis le banc du gouvernement, Édouard Fritch a annoncé le nombre des dépistages positifs à ce jour : 190. Il a renvoyé dos à dos deux sortes « d’irresponsables » : ceux qui répandent des rumeurs, et ceux qui n’ont pas respecté le protocole sanitaire. Mais pas question de reconfiner de pays.

Le président du Pays a insisté sur l’exactitude des statistiques publiées par les autorités de santé : « Je suis très attaché à la transparence. On voit apparaître sur les réseaux sociaux des dizaines d’hospitalisés, quelques morts… Nous ne cachons rien, je ne veux rien cacher à ma population, car de toute façon, à ce niveau-là, on se fait toujours rattraper », ne serait-ce que par les nombreuses personnes qui travaillent sur le sujet et qui « ne permettraient pas de cacher la moindre vérité sur ce dossier. » Ceux qui font courir des rumeurs sont des « irresponsables » aux « motivations malsaines », a-t-il déclaré.

Le président défend sa gestion de crise

Revenant sur la situation avant l’ouverture des liaisons internationales, Edouard Fritch a souligné que « le confinement a généré une crise inédite », économique et sociale et a fait les comptes pour démontrer l’urgence de la réouverture : « 11 780 salariés bénéficiaires du revenu exceptionnel de solidarité, pour 1,2 milliards de francs en avril et mai ; 7 450 patentés bénéficiaires de l’indemnité de solidarité, pour 1,2 milliards de francs en avril et mai ; 1 400 bénéficiaires de l’indemnité exceptionnelle, pour 360 millions de francs en avril et mai ; 4 300 demandeurs d’emploi bénéficiaires du CAES pour 670 millions de francs d’avril à décembre ; 223 entreprises bénéficiaires du CSE pour 2, 25 milliards de francs d’avril à décembre ; 1 041 entreprises bénéficiaires du DIESE pour 10,5 milliards de francs de mai à décembre ; 364 patentés bénéficiaires du DESETI à ce jour pour 54,6 millions de francs. » Au total, 16 milliards de dépenses imprévues, auxquels s’ajoutent, côté État, 3,3 milliards versés par le Fonds de solidarité national aux patentés, et 72 milliards de Fcfp de prêts garantis par l’État à la collectivité et aux entreprises.

Le Pays a eu les reins assez solides, mais pas pour maintenir le confinement au-delà du mois de juillet, a-t-il conclu. Et Édouard Fritch considère que ceux qui le critiquent font preuve de manque de solidarité envers les Polynésiens privés d’activité économique.

Les « non-touristes » : « Une lourde facture morale sur la conscience »

Le président du Pays a ensuite déroulé les chiffres des entrées en Polynésie depuis le 15 juillet dernier. « Du 15 juillet au 14 août 2020, nous avons enregistré 10 345 voyageurs, dont 7 527 touristes. En moyenne, ce sont 250 nouveaux touristes par jour. Ce flux représente une baisse de 70 % par rapport à la même période de l’année dernière. Donc, ce n’est pas la grande affluence de touristes vers la Polynésie française. »

Il a également souligné que 600 personnes à destination de la Polynésie s’étaient vu refuser l’embarquement, y compris des « VIP américains » qui souhaitaient bénéficier de dérogations. Sur les 190 cas recensés, seulement 11 sont des touristes, qui « n’ont pas contaminé d‘autres personnes et donc n’ont pas contribué à la propagation du virus. » Le protocole pour les touristes fonctionne donc bien, dit Édouard Fritch, mais « malheureusement, un certain nombre de passagers, non touristes, n’ont pas respecté le protocole ETIS qu’ils ont signé avant de prendre l’avion et qu’ils se sont pourtant engagés à respecter. » Et il a de nouveau pointé ce qu’il voit comme le point commun des manquements aux précautions sanitaires : l’alcool. Et partagé ses craintes que la dégradation de la situation sanitaire ne conduise les pays étrangers à décourager leur ressortissants de venir en Polynésie, comme c’est le cas pour les États-Unis. Dans ce cas, a-t-il asséné, « les quelques irresponsables qui sont à l’origine de l’épidémie auront une lourde facture morale sur la conscience. »

« Je ne prendrais plus de décision tendant à confiner à nouveau notre Pays », a conclu Edouard Fritch.