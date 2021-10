Le Tapura Huiraatira appellera à voter Emmanuel Macron à l’élection présidentielle, et désignera ses candidats aux élections législatives le 1er décembre prochain, a décidé le conseil politique du parti présidentiel jeudi soir. Édouard Fritch reconnaît des tensions au sein de la majorité sur le statut vaccinal de Tearii Alpha et Gaston Tong Sang, et affirme avoir exigé qu’ils se fassent vacciner contre la covid. La réponse est attendue « très rapidement ».

Le conseil politique du Tapura a décidé jeudi soir, à l’unanimité, de soutenir Emmanuel Macron à l’élection présidentielle de 2022. Il a également donné le top départ aux candidats à la candidature pour les élections législatives : dès demain et jusqu’à la fin de la semaine prochaine, ceux qui rêvent de prendre un bail de 5 ans sur un siège de velours rouge à l’Assemblée nationale pourront se manifester, « et il y en a quelques uns », disait Édouard Fritch à la sortie du conseil au micro de TNTV. La commission d’investiture se réunira le 26 novembre, et le « mini-congrès » du parti, dont la date a été fixée au 1er décembre, validera les choix des trois candidats.

Pas de crise politique, mais « des tensions »

Mais le sujet qui agite la majorité depuis quelques jours, ce sont les statuts biologiques particuliers. « Bien sûr », le président du Tapura a demandé à Tearii Alpha et Gaston Tong Sang de se faire vacciner au plus vite. Et « non, je n’ai pas obtenu de réponse. J’ai effectivement demandé qu’ils le fassent … je l’ai exigé et… je prendrai mes décisions en conséquence ». Édouard Fritch ne conteste pas que de la part d’autres membres du gouvernement, « la pression a été forte », pour ramener de la « cohérence » dans la majorité qui a voté l’obligation vaccinale, « et je pense qu’ils (le vice-président et le président de l’assemblée, ndlr) prendront leur décision en conséquence, sinon c’est moi qui la prendrai », affirme Édouard Fritch, qui promet d’inviter les médias « très rapidement » pour leur faire part du résultat de cette partie de bras de fer.

Le président hausse les épaules au mot « crise » et préfère parler de « tensions » ou de « grain de sable » dans la mécanique bien huilée du Tapura : « On a quand même une majorité qui est costaud ».