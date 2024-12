Édouard Fritch ne veut pas de feux rouges à Pirae

Le maire de Pirae s’est opposé, lors de l’examen du budget d’investissement 2025 par l’assemblée, à la suppression de trois ronds-points et à la mise en place de pistes cyclables sur sa commune. Une étude doit être menée en début d’année avant la décision de dépenser ou pas 800 millions dans ce projet, a répondu le ministre Jordy Chan.

Le projet du ministère de l’Équipement de supprimer trois ronds-points à Pirae et ainsi prolonger « l’onde verte » qui doit fluidifier la circulation ne plait pas du tout au maire de la commune, qui a interpellé Jordy Chan lors de discussion sur la section d’investissement du budget primitif. « Pourquoi mettre des feux alors qu’on est pas sûr que ça va fluidifier? » a-t-il demandé. Il prédit « d’énormes problèmes » et assure que « ça va aggraver la circulation en amont à Arue et Mahina. »

Une comparaison qui n’apparait pas pertinente au ministre de l’Équipement. Jordy Chan a rappelé l’expérience réussie sur la portion de route plus proche de Papeete (l’enfilade de feux synchronisés depuis le carrefour du marché de Pirae jusqu’au front de mer, où l’ancien rond-point a été supprimé). Il pense que la suppression des trois ronds points de Pirae, saturés en matinée, et leur remplacement par des feux – un budget de 800 millions – permettra réellement de fluidifier le trafic. Une étude qui sera menée au 1er trimestre 2025 doit le confirmer.

Quand à la piste cyclable qu’Édouard Fritch redoute également, le ministre a assuré qu’il est prévu de l’implanter non pas sur la route territoriale, mais sur l’avenue parallèle côté montagne.