Edouard Fritch : « On a encore beaucoup de réserve »

Le leader du Tapura et président du Pays, Edouard Fritch, s’est dit « satisfait » des résultats du premier tour des territoriales et du « travail des tavana ». Edouard Fritch estime qu’il a encore des réserves de voix à aller chercher au second tour et qu’il « y a encore du travail à faire ».

En tête de ce premier tour des territoriales, le leader du Tapura Edouard Fritch s’est dit satisfait des résultats du premier tour. Il affirme que son ambition de gagner au premier tour n’était qu’un « objectif » pour mobiliser, que cette mobilisation peut encore être plus haute au second tour, mais qu’il y a « encore du travail à faire ».

Edouard Fritch estime qu’il dispose d’encore « beaucoup de réserve ». Mais surtout, pour lui, le Tahoeraa a perdu cette première bataille, puisque l’objectif du parti orange était de finir en tête au premier tour.