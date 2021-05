Édouard Fritch plaide pour le couvre-feu… au nom de la « démocratie »

Alors que la France entame une levée progressive des mesures de restrictions sanitaires, le président a rappelé que l’ensemble des tavana soutenaient le couvre-feu. Et assure même que c’est aussi le cas de la majorité de la population.

« C’est l’outil le plus efficace que nous ayons eu à notre disposition ici ». Dominique Sorain et Édouard Fritch sont d’accord : en « cassant les rassemblements festifs », à l’origine de nombreux foyers de contamination lors de la réouverture de juillet, le couvre-feu « a permis d’avoir des résultats » dans la gestion de la crise. Mais dans les discours, c’est bien le président qui a semblé plus insistant sur la nécessité de maintenir cette mesure inédite, en place depuis plus de 7 mois. J’entends quelques esprits procéduriers qui brandissent l’entrave à la liberté d’aller et venir, a ainsi pointé Édouard Fritch. J’affirme que tous les maires de Polynésie désirent le maintien du couvre-feu dans les conditions actuelles. J’affirme qu’une grande majorité de la population polynésienne désire le maintien du couvre-feu dans les conditions actuelles. Aussi, lorsque certains parlent d’entrave à la liberté, c’est sans doute d’une minorité. En démocratie, on m’a toujours dit que c’est la légitimité du plus grand nombre gagne sur le petit nombre ».

Légitime démocratiquement le couvre-feu ? Le chef du gouvernement, qui n’est pas décisionnaire sur ce sujet, ne met en avant ni sondage ni étude pour appuyer cette analyse. Mais le message, lui est clair : à Tahiti et à Moorea, « le couvre-feu sera maintenu de 22h à 4h du matin, tous les jours de la semaine ». Et le Pays semble prêt à demander à l’État le maintien de la mesure aussi longtemps que possible. « Le calme est revenu dans le pays, il y a moins d’accidents de la route, moins de dérapages dans nos quartiers et tout ça est bien sûr favorable à la vie de notre société », précise le président, qui assure tout de même, un peu plus tard, que le couvre-feu est « bien sûr lié à la pandémie ». Cette interdiction de circuler n’est-elle pas surtout arrangeante pour les autorités locales, qui ont à déployer moins de moyens pour la sécurité ? « Quand on lutte contre l’alcoolisme, avec les accidents à partir de minuit sur la route, lorsqu’on lutte contre le bruit, lorsqu’on lutte contre ces jeunes dans la rue à 11 heures, je pense que c’est plus dans l’intérêt général que ce couvre-feu intéresse les responsables de l’ordre public », répond Édouard Fritch.

La Polynésie suspendue aux évolutions nationales

Si le président se montre insistant sur ce point, c’est qu’au niveau national les élus planchent en ce moment même sur une loi organisant la sortie de l’état d’urgence sanitaire. Et cette sortie passe notamment par un allègement du couvre-feu. Après un passage de 19 heures à 21 heures la semaine dernière, en métropole l’interdiction de circuler devrait être repoussée à 23 heures dès le 9 juin. Le 30 juin, « si la situation sanitaire s’est améliorée », le couvre-feu pourrait être purement et simplement supprimé. Dominique Sorain, s’il rappelle lui aussi les intérêts du couvre-feu en Polynésie, laisse entendre que le fenua pourrait suivre cette évolution. Le haut-commissaire rappelle au passage une évidence : le couvre-feu est une « atteinte aux libertés » et « un système tout à fait exceptionnel ». Malgré son « efficacité » en Polynésie ou ailleurs, il n’y aura d’ici quelques semaines « plus de raison de mettre en place un couvre-feu pour des raisons sanitaires ». « Dommage » souffle, en fond, le président Édouard Fritch.