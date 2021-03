Édouard Fritch rencontrera Emmanuel Macron mardi

D’après notre partenaire Outremer 360°, le président du Pays, en déplacement à Paris en début de semaine, doit rencontrer le président de la République puis le premier ministre Jean Castex mardi. Au menu des discussions : réouverture des frontières, gestion du Covid, relance économique et « grenelle » du nucléaire.

Édouard Fritch, en déplacement à Paris en début de semaine doit rencontrer Emmanuel Macron mardi, a appris notre partenaire Outremer 360°, qui précise que le ministre des Outre-mer Sébastien Lecornu participera à la réunion. Le président polynésien devrait « également rencontrer le premier ministre Jean Castex un peu plus tard dans la journée » précise le site d’information spécialisé. À l’ordre du jour, de ces différentes entrevues, la gestion de la crise sanitaire, bien sûr, avec probablement des discussions sur le calendrier de levée des motifs impérieux pour voyager vers et depuis la Polynésie. Si le Pays, compétent en matière sanitaire, peut fixer les conditions d’entrée des voyageurs – les Polynésiens vaccinés ont par exemple été dispensé de quarantaine hier – c’est bien Paris qui décide de l’ouverture ou non du territoire au tourisme.

Nouvel emprunt et convention santé-solidarité

Édouard Fritch, qui sera accompagné entre autres de son ministre des Finances Yvonnick Raffin, devrait aussi essayer de faire avancer certains sujets économiques. Les élus de Tarahoi viennent de valider plusieurs projets de convention avec l’État totalisant 30 milliards d’investissements partagés, et ces conventions devraient être signées avec le premier ministre, « afin de permettre leur mise en œuvre rapide dans le cadre de la relance économique » comme l’avait précisé le président à l’assemblée. Le Pays espère aussi avancer rapidement sur un nouvel emprunt garanti par l’État ainsi que sur la convention santé et solidarité, en préparation depuis de longs mois. S’appuyant sur les conclusions des différentes missions d’inspection (Igas, IGF, IGA) cette convention devrait, toujours d’après Édouard Fritch, « aborder les sujets de la continuité sanitaire en Polynésie, de la prise en charge des nouvelles pathologies de la dépendance et des cancers ».

« Grenelle » du nucléaire

Enfin, les différents rapports et publications sorties récemment sur les essais nucléaires devraient aussi animer des discussions. Même s’il avait relativisé l’apport concret de l’ouvrage Toxique paru il y a quelques semaines, Édouard Fritch estime que l’enquête doit « rappeler à l’État toute sa responsabilité ». Le président avait écrit il y a quelques jours à l’Élysée pour demander l’organisation d’un « Grenelle du nucléaire » rassemblant tous les acteurs du dossier, côté Pays, État, armée, spécialistes scientifiques ou représentants des victimes. L’idée : « mettre tout à plat », « sur les conséquences sanitaires des essais, mais aussi sociales ou économiques », pour « enfin aller de l’avant ».