Édouard Fritch : « Si le Tavini gagne, c’est Oscar qui prendra la direction du Pays »

Victorieux dans son fief de Pirae mais en recul dans tout le pays, le président sortant et chef de file du Tapura doit se préparer à un deuxième tour très difficile. Il estime toutefois que le Tapura, peut, au nom de la défense de l’autonomie, compter sur une plus grande réserve de voix que ses concurrents.

« On s’attendait à une vague plus importante ». Comme la plupart des responsables du Tapura, Édouard Fritch relativise la victoire du Tavini pour ce premier tour des territoriales. Le parti indépendantiste, qui assume, depuis plusieurs semaines, son statut de favori, a tout de même devancé les rouge dans une vingtaine de communes ce dimanche. Pirae, le fief du président sortant, fait partie des rares résistantes à Tahiti, avec 36,6% des voix pour le Tapura contre 21,1% pour le Tavini et 19% pour A Here ia Porinetia. Un résultat, qui a peut-être aidé Édouard Fritch à garder le sourire tout au long de la soirée électorale. « Ayant été dans l’opposition, je sais qu’on jette toutes ses forces au premier tour pour montrer qu’on est fort, qu’on est les meilleurs, explique-t-il. Alors que quand on est dans la majorité, on se dit ‘il y a aura sûrement un deuxième tour, on va voir ce qui va se passer, ce sont des réflexes que vous connaissez tous ». Le Tapura et ses 5 500 voix de retard sur le Tavini va donc partir à la chasse aux voix, en comptant notamment sur les 40% de la population qui n’ont pas voté ce dimanche. « Il faut puiser de l’énergie partout où on peut, aller à la rencontre de notre population, je pense qu’il y a encore des choses à faire à ce niveau-là ».

Côté discours, pas de changement de cap chez les rouge : Édouard Fritch, comme les responsables du parti au pouvoir envoyés sur les plateaux télés, a répété que le Tavini allait, en cas de victoire, se concentrer sur l’accession à l’indépendance. « Tematai Le Gayic l’a dit à l’Assemblée nationale », pointe le président sortant, reconnaissant tout de même que la position du Tavini avait « beaucoup évolué », du moins dans la bouche du candidat déclaré pour la présidence du Pays, Moetai Brotherson, qui semble prôner une marche plus « paisible », et donc moins rapide, vers la pleine souveraineté. « Mais le président du Tavini, il s’appelle Oscar Temaru, et je sais que c’est pas comme ça qu’il pense. S’ils gagnent, demain, c’est Oscar qui prendra la direction du Pays ».

ÉAdouard Fritch sera l’invité du Quart d’heure de campagne le mardi 18 avril à 8 heures sur Radio1 et TiareFM.