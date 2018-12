EDT alerte contre les faux agents releveurs

EDT rappelle que ses agents sont identifiables par leur tenue bleue et leur véhicule au logo de l’entreprise, et par un passeport professionnel avec logo, comme sur cette illustration © EDT

EDT-Engie a recommandé jeudi à ses clients de faire preuve « de la plus haute vigilance » après le récent signalement de la présence de faux agents EDT venus relever des compteurs chez des particuliers.

Jeudi matin, EDT-Engie a mis en garde ses clients sur la présence de « faux releveurs » après « le signalement récent de tentative de relève de compteur non conforme aux standards de notre entreprise ». La société rappelle que ses agents sont identifiables par leur tenue bleue et leur véhicule au logo de l’entreprise, et par un passeport professionnel avec logo que les clients sont en droit de demander avant de laisser rentrer les agents. EDT Engie indique même qu’il est possible de contacter la société au 40 86 77 86 quand quelqu’un se présente pour un relevé.

En janvier 2016 déjà, EDT-Engie avait réagit après la publication sur Facebook de vols et de tentatives de vol par des faux agents.