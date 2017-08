EDT emploie quinze détenus de Papeari

Le centre de détention de Papeari a signé jeudi un contrat de concession avec EDT pour l’emploi de personnes détenues. En effet, quinze détenus ont été affectés à l’atelier d’assemblage électrique de compteurs au sein du centre. Un projet de réinsertion pour cette main d’œuvre carcérale.

« Le travail c’est la clé pour la réussite, la clé pour la réinsertion, la clé pour préparer sa sortie », affirme le directeur la prison de Papeari, Gilbert Marceau, à l’occasion de la signature, jeudi, d’un contrat de concession dans le cadre d’emploi de main d’œuvre pénitentiaire. Quinze détenus « en fin de parcours carcéral » travaillent dorénavant à l’assemblage électrique de compteurs pour EDT. Une aubaine pour se former et « préparer sa sortie » prévue dans deux ans, comme l’explique l’un des détenus du programme.

Un atelier de 600 m² est mis à disposition avec un établi et des outils adaptés. Les détenus seront divisés en deux équipes, l’une du matin et l’autre du soir, et travailleront du lundi au vendredi. Ils conserveront leur accès au parloir et aux autres activités du centre. Trois employés d’EDT vont à la fois assurer la formation, le contrôle et la gestion de l’atelier.

Le P-dg d’EDT Grégoire de Chillaz est « confiant » dans la qualité du travail qui sera effectué et espère déjà pérenniser ces emplois. L’entreprise envisage d’étendre ses activités proposées aux détenus avec notamment la réalisation de supports en béton pour les compteurs.

Le directeur du centre de détention Tatutu de Papeari, Gilbert Marceau a insisté sur la valeur du travail. C’est un « gage de confiance » et un « outil » pour motiver les détenus et préparer leur réinsertion.

Le centre Tatutu de Papeari accueille 195 détenus dont 87 sont actifs. 60 sont déjà affectés au service général avec notamment la restauration et le nettoyage des locaux communs et douze au fa’apu.