EDT : les essais de la batterie Putu Uira commencent lundi

Après un an de chantier, les essais de Putu Uira, la batterie géante de la centrale Martin à la Punaruu, vont débuter lundi 29 août et durer un mois. Mais ils pourraient occasionner des perturbations, prévient EDT.

Putu Uira est le générateur virtuel qui va à terme remplacer un groupe électrogène de la Punaruu afin d’assurer la réserve tournante garantissant la sureté du réseau électrique de Tahiti.

Pour rappel, Putu Uira permettra de :

Favoriser l’hydroélectricité la nuit (4 GWh de +/an)

Favoriser le photovoltaïque en journée le week-end

Fournir 15 MW de réserve tournante pendant 20 minutes 24h/24h et donc d’arrêter un groupe Punaruu à l’année

Ces essais nombreux et complexes vont permettre de qualifier Putu Uira et le cas échéant d’ajuster un certain nombre de paramètres.

Certains de ces essais peuvent présenter des risques pour la continuité de service malgré les nombreuses précautions prises en amont par les équipes de EDT.

EDT va donc mobiliser ses équipes afin de réaliser les essais les plus complexes de nuit, dans le but de minimiser l’impact potentiel des délestages de clientèle en cas d’échec.

Avec communiqué