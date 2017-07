EDT va’a remporte le Fa’ati Moorea

C’est l’équipe d’EDT va’a qui s’est imposée ce weekend sur le Fa’ati Moorea devant Team OPT et Paddling Connection. Après un bon début de course, Shell va’a termine au pied du podium.

Seule une trentaine d’équipages a pris le départ du Fa’ati Moorea samedi matin pour une course marathon de 97 km. Shell va’a a d’abord mené les débats, avant qu’EDT ne distance l’ensemble des concurrents grâce à un cap très payant. Au classement final, les boys s’imposent en 6 heures 41 minutes et 56 secondes. Team OPT est deuxième à plus de 4 minutes, Paddling connection troisième à un peu plus de 7 minutes et enfin Shell va’a quatrième à 14 minutes du leader. Retrouvez toutes les images de la course sur la page Facebook de Va’a News.