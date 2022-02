Éducation : revoir les bases en français et en maths

Lors du séminaire des personnels d’encadrement, la ministre de l’Éducation a annoncé la formation de tous les enseignants de SG et de CP sur 3 ans aux « modalités efficaces d’enseignement du français et des mathématiques ». Pour ce faire, en plus des conseillers pédagogiques existants, vingt postes de formateurs dédiés au premier degré seront ouverts, et 9 missions de formateurs académiques dans le second degré seront créées.

Les personnels encadrants de l’Éducation étaient réunis en séminaire depuis ce mardi 16 février à la DGEE. La ministre de l’Éducation et l’inspecteur de l’Education en charge des langues régionales, Yves Bernabé ont tous deux insisté sur l’importance de prendre en charge les élèves déjà en difficulté ou en situation fragile pour éviter leur déscolarisation, au lendemain de la crise sanitaire qui a laissé des traces. Ils ont également abordé la mise en œuvre des évaluations nationales avec les inspecteurs pédagogiques du 1er et 2nd degré, directeurs d’école déchargés et chefs d’établissement des collèges et lycées rassemblés sur place ou en visio-conférence.

Des moyens de la maternelle au collège

Afin de favoriser un meilleur niveau scolaire général, la ministre de l’Éducation a appelé les personnels de l’Éducation à une « mobilisation en faveur de l’apprentissage des fondamentaux » qui se matérialise par la mise en place des plans français et mathématiques. Ils consistent à une formation par l’ensemble des conseillers pédagogiques de « tous les enseignants de section des grands (SG) et de cours préparatoires (CP) » à raison de 32 enseignants par an, au sujet des « modalités efficaces d’enseignement du français et des mathématiques ». Le plan de formation s’étend sur trois ans et chaque enseignant concerné sera formé en une trentaine d’heures.

En plus des conseillers pédagogiques, vingt postes de professeurs des écoles dans la brigade de formation continue seront ouverts à la rentrée prochaine, « dont une brigade dédiée aux deux archipels les plus éloignés : les Tuamotu et les Marquises ». Enfin, concernant le second degré, « 9 missions de formateurs académiques dans le second degré, un dans chaque discipline d’enseignement », seront créées.

