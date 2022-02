Educfi, un passeport pour initier à la finance

L’IEOM doit déployer, avec le vice-rectorat et le Pays, la « stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière » (Educfi) en Polynésie. L’idée : former les jeunes, et notamment les collégiens à la gestion de l’argent, à des fins d’insertion professionnelle, mais aussi pour être plus autonome et moins sensible aux arnaques dans la vie de tous les jours. Avec notre partenaire Outremers 360°.

L’IEOM a été désignée par la Banque de France « opérateur de la stratégie nationale d’éducation économique, budgétaire et financière des publics » dans les collectivités d’outremer. Une stratégie qui a pour ambition de « permettre à chaque Français de bénéficier des connaissances économiques et financière »s, nécessaires aux décisions du quotidien. Au centre de cette stratégie, le Passeport Educfi, développé avec le ministère de l’Éducation nationale, qui doit être déployé en Polynésie à partir du 2e trimestre de cette année, en partenariat avec le ministère local de l’Éducation et le vice-rectorat.

Pourquoi un Passeport Educfi ?

Le but du Passeport n’est pas de former de futurs banquiers, mais des citoyens responsables et autonomes. Au regard des enjeux d’insertion sociale et professionnelle, il est essentiel que les collégiens soient en capacité de mieux comprendre pour mieux décider, face à leurs premières questions d’argent. Ce peut être par exemple en réponse aux questions financières soulevées par la poursuite de leur scolarité ou leur entrée dans la vie professionnelle. Le Passeport EDUCFI est un moyen d’apprendre des notions de base en matière d’argent et de prévention des arnaques.

Comment cela va être déployé concrètement ?

Le passeport Educfi sera dispensé par des enseignants volontaires de toutes disciplines auprès de collégiens des classes de 4ème et des filières SEGPA (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et Prépa-métiers. Au préalable, ces professeurs auront été préparés par les agences IEOM – ainsi que par le ministère de l’éducation et le vice-rectorat au fenua – à partir de supports clés en main prévus pour ce déploiement. Le Passeport Educfi consistera à présenter des notions élémentaires sur la gestion d’un budget, le fonctionnement d’un compte bancaire ou encore l’utilisation des principaux moyens de paiement. En outre, il permettra de familiariser les collégiens aux thématiques de l’épargne et du crédit, ainsi qu’à la prévention des arnaques. À l’issue d’un quiz, un diplôme sera délivré à chaque élève ayant suivi cette formation.

Quels en sont les objectifs ?

Pour cette 1ère année de déploiement du Passeport Educfi sur l’ensemble du territoire national, un objectif en termes de nombre de classes a été fixé à chaque agence des Instituts d’émission, représentant un total de 70 classes. Il s’agit d’un objectif minimal, mais notre objectif est plus ambitieux puisque nous voudrions, dès cette première année, déployer le Passeport auprès de 200 classes, car il rencontre un réel intérêt en Outre-mer. À titre d’exemple, à La Réunion, déjà près d’un quart des établissements se sont mobilisés pour cette action rassemblant une cinquantaine de classes et quasiment 1 000 élèves. Et le Passeport Educfi n’est qu’une illustration des différentes actions Educfi menées par l’ensemble des agences IEDOM et IEOM, qui interviennent sur des sujets économiques et financiers auprès de publics variés. En 2021, les Instituts d’émission ont sensibilisé plus de 2 500 personnes.