Élections consulaires : Stéphane Chin Loy présente sa liste des « Entrepreneurs réunis »

Un budget de plus de 800 millions de Fcfp, 55 employés : la CCISM est une grosse machine, et trois listes s’affronteront dans les élections consulaires du 27 juin prochain. Après Jean-Paul Tuaiva et Kelly Asin, c’était vendredi au tour du président sortant, Stéphane Chin Loy, de présenter sa liste, « Les entrepreneurs réunis ». Entouré d’Eric Malmezac, Robert Tanseau et Clet Wong, il brigue un nouveau mandat pour mener à bien la modernisation et la montée en puissance déjà entamées. Parmi les projets : construire son nouveau bâtiment en cntre ville, obtenir la concession de l’aéroport de Tahiti-Faa’a, obtenir le renouvellement du dock flottant, et la délégation de service public pour la gestion du Registre du commerce et des sociétés.

Stéphane Chin Loy brigue un nouveau mandat à la tête de la CCISM, qu’il préside sans discontinuer depuis 2013. Sa liste « Les entrepreneurs réunis », met en avant son expérience, sa résilience face à la crise, et les projets ambitieux déjà mis en œuvre ou à venir de la CCISM.

La conférence de presse donnée vendredi a donc rappelé que, sur le plan de la formation, la CCISM a formé plus de 10 000 chefs d’entreprise, qu’elle propose sans cesse des formations sur mesure, adaptées aux besoins des entrepreneurs. Stéphane Chin Loy veut continuer de les aider, particulièrement les nombreux nouveaux patentés que la crise sanitaire et économique a poussé à la reconversion et qui n’ont pas encore toutes les clés de la gestion d’entreprise.

L’équipe sortante est aussi fière des résultats de l’École de commerce de Tahiti (ECT), qui affiche plus de 200 diplômés depuis 2010, et de l’école Poly3D, où naissent des « success stories qui se sont exportées ». Deux structures qui pourraient accueillir davantage d’élèves, disent Les Entrepreneurs réunis. C’est l’une des raisons pour lesquelles la CCISM projette la construction d’un important bâtiment en centre-ville, très critiquée par les listes concurrentes.

Ce nouvel immeuble « pôle entreprises » doit également accueillir les sessions de formation continue aux entrepreneurs, et celles qui vont rentrer dans le cadre du nouveau dispositif d’apprentissage en alternance, explique Stéphane Chin Loy. Le bâtiment va également permettre de rapatrier la Polynesian Factory, qui rassemble les jeunes pousses du numérique, d’héberger le Registre du commerce et des sociétés dont la CCISM veut obtenir la gestion en 2024, des représentants des administrations (DICP, CPS, DGAE) et une cellule d’aide aux entreprises en difficulté, ainsi qu’un service de conciliation qui « est en train de se constituer » et qui sera attentif aussi à la dimension psychologique. Quant aux archipels, ils sont tous dotés d’une antenne de la CCISM et le déploiement de la fibre permet aujourd’hui de donner à distance des conseils et des sessions de formation, et de dématérialiser la plupart des démarches.

Autre ambition de la liste sortante, obtenir la concession aéroportuaire de Tahiti-Faa’a. Un feuilleton dont le prochain épisode doit se jouer mi-juin, lorsque la justice rendra sa décision sur le recours formé par Vinci. Le groupement TI’A dont fait partie la CCISM souhaite, lui, que l’État réécrive et relance une nouvelle procédure d’appel d’offres, considérant que la précédente était « viciée ».

Les élections se tiendront le 27 juin prochain. Pour Éric Malmezac, « le bilan est vraiment positif et sain. » « Vous pouvez compter sur notre professionnalisme », renchérit Robert Tanseau.