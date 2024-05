Élections européennes : Moerani Frébault assure être sur « la seule liste qui peut concrétiser ses engagements »

L’invité de la rédaction de Radio1 ce jeudi était Moerani Frébault, candidat aux élections européennes sur la liste Besoin d’Europe de la majorité présidentielle. En position non éligible, il profite de l’occasion pour entrer en politique et assure que d’autres nouveaux visages émergeront bientôt du camp autonomiste. Sa liste milite pour un accès accru aux fonds structurants européens, un élargissement au bassin Pacifique du dispositif Erasmus pour les étudiants polynésiens, une défense renforcée de l’environnement marin, et la protection des mineurs face au harcèlement numérique.

Dans la famille Frébault, voici venir le fils de Joëlle et Louis : Moerani Frébault a choisi les élections européennes pour son baptême du feu en politique. Son nom circulait déjà il y a quelques mois, lorsque les autonomistes disaient chercher une plateforme et quelqu’un de frais pour l’incarner ; mais depuis, le sujet ne semble plus aussi pressant.

Ce jeune homme de 35 ans est titulaire d’une licence en administration publique et d’un master 2 en droit économique de l’Université de la Polynésie française. Lauréat des concours de la fonction publique communale puis de la fonction publique territoriale, il a été affecté aux Marquises comme tavana hau adjoint, puis tavana hau des Marquises, un poste qu’il a occupé pendant presque cinq ans. Depuis 2020, date à laquelle sa mère a remporté la mairie de Hiva Oa, il en est le directeur général des services. Un syndrome Obélix sans le tour de taille : « Quand on trempe comme ça dans la politique depuis petit, oui, c’est peut-être la suite logique des choses » de se lancer soi-même, dit-il. Mais son poste au sein de la mairie dirigée par sa mère ne comporte-t-il pas un risque de conflits d’intérêt ? Il répond un peu à côté, en rappelant qu’il a les qualifications, qu’il était le seul candidat au poste : « Je pense vraiment que je suis légitime au poste que j’exerce. »

Pour Moerani Frébault, le choix de la liste Besoin d’Europe a été « naturel », dit-il, parce qu’Emmanuel Macron a tenu ses promesses aux Marquises, un choix validé par une concertation des formations autonomistes, à l’exception de A here ia Porinetia qui a choisi de laisser la liberté de vote à ses sympathisants.

Besoin d’Europe, dit-il, « c’est un peu à l’image de Renaissance en métropole, c’est de la triangulation, un concept politique qui consiste à prendre les meilleures idées des deux camps (centre droit et centre gauche, ndr) » Au parlement européen, le groupe Renew fait partie de la coalition majoritaire, et serait selon les sondages partie pour rester majoritaire (même si au niveau national la liste Rassemblement national menée par Jordan Bardella recueille deux fois plus d’intentions de vote que la liste macroniste), « donc c’est la seule liste qui est capable de concrétiser les engagements que l’on prend ».

Améliorer l’accès des PTOM aux financements européens

Le statut de PTOM (Pays et territoires d’outre-mer) de la Polynésie au sein de l’Union européenne limite son accès aux financements européens, « mais je pense qu’il faut prendre garde, dit le candidat à ceux qui pourraient envier les RUP (régions ultra-périphériques), car dans les RUP les directives européennes s’appliquent », notamment en ce qui concerne les normes et la fiscalité, et elles grignoteraient l’autonomie du fenua.

En termes de financement, l’Union européenne soutient principalement des projets d’infrastructure. La Polynésie avait obtenu, au titre de la dernière période, 3,7 milliards d’euros dédiés à la politique sectorielle de l’eau. Il faut y ajouter les prêts de la Banque européenne d’investissements, qui représentent 15 milliards. La liste Besoin d’Europe se fixe pour objectif d’augmenter la dotation périodique à 5,5 milliards, et de répondre aux besoins exprimés par les tavana sur la transition énergétique et l’accès à l’eau potable. Il veut également faciliter le montage de dossiers, mais précise que les députés européens ne doivent pas « se substituer au gouvernement local ou aux tavana pour leur dire quoi faire ou dans quel domaine. » La liste Besoin d’Europe s’engage à s’opposer « à toute extraction minière sous-marine, et à la réduction voire la suppression de tous les plastiques nocifs. » La liste de Moerani Frébault veut aussi, dit-il, s’engager dans la protection des mineurs victimes de harcèlement sur les réseaux sociaux, et étendre le bénéfice du dispositif Erasmus d’aide aux étudiants – qui a déjà bénéficié à 1 800 jeunes – à ceux qui veulent poursuivre leurs études dans la région Pacifique et non plus seulement dans les pays de l’Union européenne.

« Vous allez voir de nouveaux visages émerger » côté autonomiste

Moerani Frébault, dont le défi est de contribuer à dépasser le maigre taux de participation de 2019 (22,7% seulement des électeurs s’étaient déplacés), estime qu’il porte « non pas un message politique, mais un message rassembleur » pour tous les jeunes Polynésiens, y compris ceux du Tavini dont le président a exprimé tout le manque d’intérêt qu’il porte à cette élection. Mais côté autonomiste, il assure qu’il existe « une équipe de jeunes qui se préparent. On ne communique pas parce qu’on préfère travailler. Vous allez voir de nouveaux visages émerger. » Pour lui, la suite en politique reste incertaine, dit-il, mais il devra bientôt quitter sin poste pour intégrer l’administration territoriale s’il ne veut pas perdre le bénéfice de son concours.

Moerani Frébault tiendra le seul meeting public de sa campagne mercredi 5 juin à partir de 19 heures à la mairie de Pirae.