Électrification de la vallée de Vaite : 30 familles raccordées

Le fond de la vallée de Vaite à Papearii a été raccordé au réseau le 4 octobre et l’inauguration s’est tenue ce jeudi en présence du président du Sécosud Anthony Jamet, également maire de la commune de Taiarapu-Est, ainsi que de Tearii Alpha et Alain Sangue, maire et maire délégué de Teva I Uta. Une électrification qui va profiter à une trentaine de familles vivant sur place.

Après plus de deux ans de travaux et d’imprévus liés à la crise sanitaire, l’électrification de la vallée de Vaite est enfin terminée. Sécosud, Marama Nui et TSE sont venu à bout de ce chantier qui a vu une première partie de la vallée électrifiée en 1981 et la seconde partie en attente depuis 1987. Ce n’est qu’en 2020 que Sécosud, TSE et Marama Nui ont lancé et mis en œuvre l’électrification de la seconde tranche de la vallée. Désormais une trentaine de foyers soit environ une centaine d’habitants sont reliés au réseau.