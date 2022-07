Elon Musk renonce à acheter Twitter, le réseau social l’attaque en justice

Ce vendredi soir, le multimilliardaire Elon Musk a annoncé se retirer du rachat du réseau social. Il estime que Twitter n’a pas été assez transparent sur le nombre de faux comptes et de spams, ce qui mettrait selon lui en péril la valeur de la société. De son côté, l’entreprise a décidé de porter l’affaire en justice. Les précisions de notre partenaire Europe1.

Au lendemain de l’annonce de l’annulation du rachat de Twitter par Elon Musk, le réseau social annonce une action judiciaire à l’encontre du multimilliardaire. Elle veut l’obliger à respecter l’accord de rachat du réseau social. Ce vendredi soir, Musk s’en est retiré. Il estime que Twitter n’a pas été assez transparent sur le nombre de faux comptes et de spams, ce qui mettrait selon lui en péril la valeur de la société.

Manque de transparence ou changement d’avis de Musk ?

Ça faisait déjà quelque temps qu’Elon Musk semblait vouloir trouver une bonne excuse pour retirer son offre d’achat. La raison invoquée est donc le manque de transparence du réseau social concernant les faux comptes qui y pullulent. Mais Elon Musk a probablement tout simplement changé d’avis, notamment en voyant la valeur de Twitter diminuer au fil des mois. L’action du groupe a d’ailleurs accéléré sa chute depuis le retrait du milliardaire, elle a perdu 6%.

Twitter a décidé de porter l’affaire en justice. Un juge pourrait d’ailleurs exiger d’Elon Musk qu’il verse la somme promise, soit 44 milliards de dollars. Mais les réactions les plus significatives se trouvent du côté des ultra conservateurs qui ont érigé Elon Musk en défenseurs de la liberté d’expression et pourfendeur des réseaux sociaux et de leur emprise.

Selon eux, Musk aurait tout prévu et son but serait de mettre au jour les manigances présumées de Twitter visant à faire taire les conservateurs. Un complotisme que l’on retrouve sur le réseau Truth Social, créé par Donald Trump. L’ancien Président des États-Unis, toujours privé de compte Twitter, comptait justement sur Elon Musk pour le réintégrer au réseau social.