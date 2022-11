Elvis Pompilio : « Le chapeau, au départ, c’est une sculpture »

« Taupo’o, le salon du chapeau et de ses accessoires » accueille un invité prestigieux : Elvis Pompilio, modiste et chapelier artistique, présente quelques-unes de ses œuvres. Création rime avec authenticité et c’est ce qu’il veut transmettre à ses étudiants de la prestigieuse école de La Cambre, mais aussi aux créateurs polynésiens.

Ce mercredi le salon du chapeau et de ses accessoires a été officiellement ouvert au Hilton Hotel Tahiti avec un invité hors du commun. Elvis Pompilio est un créateur issu de l’école La Cambre à Bruxelles, où il est aujourd’hui professeur en master…. Des créateurs tels que Olivier Theyskens qui était l’invité de la Fashion Week 2022, ou encore Anthony Vaccarello qui dirige aujourd’hui la création chez Yves Saint-Laurent, y ont été formés. Dior, Valentino, Thierry Mugler, Hervé Léger, Ocimar Versolato, Céline, Hugo Boss, Anteprima ou encore Chanel et Hermès travaillent aujourd’hui avec Elvis Pompilio qui a accepté l’invitation d’Alberto Vivian pour venir présenter sa démarche et aussi découvrir l’artisanat polynésien. Authenticité et variété définissent son travail. « Je fais des chapeaux surtout portables, pas seulement pour des défilés. Je peux travailler pour la haute couture, pour Chanel mais aussi bien un bonnet de ski, ou un chapeau tout à fait facile à porter au soleil », explique le chapelier. C’est sa passion pour la mode qui l’a amené à concevoir des chapeaux, après une école d’art. Son parcours il le retrace dans sa biographie qui est à retrouver pendant ce salon. Le chapeau c’est à la fois un objet qu’il voit comme une œuvre d’art et un objet purement utilitaire. « J’aime la variété. On peut faire tous styles de chapeaux, tant qu’on a la maturité, l’ouverture d’esprit. »

L’artisanat polynésien gagnerait à se diversifier par la création artistique

Le public peut découvrir quelques-unes de ses créations aux côtés de celles d’une vingtaine d’artisans locaux, du 23 au 26 novembre au Hilton Hotel Tahiti à Faa’a. Mais c’est vendredi soir qu’ils seront mis à l’honneur, lors d’un défilé au cours de la nocturne du salon. Chacun des exposants a également composé une pièce présentée en concours lors de l’événement. Interrogé, Elvis Pompilio dit admirer la finesse des tressages polynésiens, différents selon l’archipel d’où ils sont originaires. Son message aux modistes polynésiens, pour plus de succès, c’est d’aller davantage vers la création : « Le chapeau, au départ c’est une sculpture. Mes étudiants au début de l’année, ils font leurs formes en bois, et à la fin de l’année, ils ont une collection de chapeaux bien personnelle avec leur forme en bois, raconte-t-il. Il y a beaucoup de modistes qui achètent des formes toutes faites. C’est comme si un créateur de vêtements achetait un patron et qu’il choisissait juste le tissu, pour moi ça n’est pas vraiment de la création », estime le chapelier.

INFOS PRATIQUES Tāupo’o – Salon du chapeau et de ses accessoires Du 23 au 26 novembre, de 9h à 18h En présence d’Elvis Pompilio, célèbre modiste et chapelier artistique Exposition vente en accès libre Ateliers payants ; performances artistiques Concours de chapeaux et remise des prix Animations musicales Jeu-visiteurs sur place Nocturne le vendredi 25 novembre en accès libre : défilé de chapeaux par Elvis Pompilio & Alberto V / Animation musicale, avec Moea Lechat et Tau. Accès couvert – Parking au 3ème étage de Carrefour Faa’a