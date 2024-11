Emballages et couverts en plastique bientôt interdits : Nana sac plastique veut convertir les restaurateurs

L’association Nana sac plastique a repris son bâton de pèlerin la semaine dernière, pour sensibiliser les restaurateurs de Papeete alors que la nouvelle loi sur les emballages et les couverts à usage unique va rentrer en vigueur en juillet prochain. Ceux qui s’engagent en signant une charte de bonne conduite sont identifiés par un macaron.

« On veut s’assurer qu’ils connaissent cette nouvelle loi, s’assurer qu’ils sont prêts, et leur apporter des solutions adaptées au type de restauration qu’ils proposent » dit Moea Pereyre dont l’association va à la rencontre des restaurateurs depuis 2017 et une première action contre les pailles en plastique.

Après le texte entré en vigueur en 2022 interdisant les sacs de caisse en plastique, il s’agit à présent de s’attaquer à d’autres emballages et à la vaisselle à usage unique selon un calendrier qui va s’étirer jusqu’en 2028. Dès le 1er juillet prochain, la loi du Pays adoptée en septembre dernier va prohiber « la fabrication, l’importation, l’exportation, la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou distribution même à titre gratuit, et l’utilisation de la vaisselle en plastique ou en aluminium à usage unique suivants : les gobelets et verres, les assiettes jetables de cuisine pour la table, les couverts, les touillettes, les couvercles et les pailles. » Les contenants en plastique et aluminium auront six mois de répit : ils seront interdits au 1er janvier 2026.

Plusieurs restaurants ont donc signé la charte Nana sac plastique par laquelle ils s’engagent à proposer des alternatives moins toxiques pour l’environnement et à accepter que leurs clients apportent leurs propres contenants pour les ventes à emporter. Ces établissements sont identifiés par un macaron collé sur leurs vitrines.

Tous les restaurateurs ne sont pas au courant de la loi, et des dates d’entrée en vigueur de ses dispositions. « Certains sont surpris d’apprendre que depuis le 9 août, ils sont obligés de proposer de l’eau potable en carafe gratuite à leurs clients », dit Moea Pereyre.

Autre interdiction à l’horizon du 1er janvier 2026 : les restaurateurs devront servir les clients qui mangent sur place dans des assiettes réutilisables. Attention cependant aux assiettes et contenants dits « compostables », qui pour Moea Pereyre relèvent du « greenwashing » : « Ils ne sont pas compostables dans des conditions de compostage domestique, et au niveau du pays on n’a pas de système de recyclage ou de compostage adapté pour ce type de contenant. »

Moea Pereyre rappelle enfin que, quelle que soit la réglementation, les contrôles restent problématiques au fenua, et que c’est aussi aux consommateurs avertis de refuser les emballages polluants.