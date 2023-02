Ce matin, plusieurs centaines d’automobilistes sont restés bloqués au niveau du pont de la Papehue, qui devait être remis en service pendant la nuit. Le résultat d’une « erreur technique » d’un prestataire, à l’encontre duquel le ministre des Grands travaux René Temeharo promet, après investigations, des sanctions pour le « retard occasionné ».

Un « énorme embouteillage ». Les mots sont du ministre des Grands travaux René Temeharo, qui a réagi, cet après-midi, à la vague de coups de gueule déversés sur les réseaux sociaux en tout début de journée. En cause : la circulation alternée à l’heure de pointe sur la RT Ouest, au niveau du pont de la rivière Papehue au PK 19. Le pont, en rénovation depuis avril 2022, devait être rouvert à la circulation dans les deux sens la nuit dernière. À la suite d’une « erreur technique », cette opération a été retardée de deux heures, débordant donc sur l’heure de pointe de la circulation et causant au passage plusieurs kilomètres de bouchons. Chez les automobilistes, c’était l’incompréhension : « pourquoi ne pas avoir décalé les travaux à après 9 heures ? » s’agace l’un d’entre eux sur Facebook. « Des investigations sont menées par la Direction de l’équipement et des sanctions seront appliquées à l’entreprise pour le retard occasionné », assure en réponse le ministre dans un communiqué.

Les travaux du pont de la Papehue, eux, ne sont pas complètement terminés. Ce mercredi soir, le bitumage doit durer de 19 heures à 4 heures du matin le lendemain. Même horaires pour le marquage le lendemain, avec à chaque fois une circulation alternée pendant la nuit. En espérant que cette fois, le chantier s’arrête bien à l’heure prévue.