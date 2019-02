Condamnés jeudi dernier par la cour d’appel de Papeete à un an de prison ferme, cinq millions de Fcfp d’amende et cinq ans d’inéligibilité dans l’affaire Radio bleue, l’ancien député-maire de Mahina, Emile Vernaudon, et l’ancien président de la radio, Joinville Pomare, ont formé un pourvoi en cassation qui suspend l’application de leur peine.

Emile Vernaudon et Joinville Pomare ont déposé un pourvoi devant la Cour de cassation contre leur condamnation jeudi dernier par la cour d’appel de Papeete dans l’affaire Radio bleue. Les deux hommes ont été condamnés à la même peine d’un an de prison ferme, cinq millions de Fcfp d’amende et cinq ans d’inéligibilité pour le détournement de 270 millions de Fcfp de subventions de la mairie de Mahina pour le financement de la radio politique du parti d’Emile Vernaudon, le Ai’a api.

Avec ce pourvoi, la peine prononcée à l’encontre des deux hommes est suspendue et leur condamnation n’est pas définitive. Même si l’ancien maire de Mahina reste inéligible jusqu’en 2021 en raison de ses autres condamnations.