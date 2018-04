L’ancien député-maire de Mahina, Emile Vernaudon, fait campagne pour le Tahoeraa. Le « shérif », toujours inéligible et lourdement condamné, arpentait lundi les rues de son ancienne commune aux côtés des militants orange, sous le regard avisé de nos confrères de Tahiti Infos.

Ancien député-maire, le « shérif » de Mahina fait campagne pour le Tahoeraa huiraatira. L’ancien homme fort du Ai’a api a été aperçu en meeting ces derniers jours et dans les rues de Mahina, lundi matin, aux côtés des militants du parti orange. S’il n’est jamais très loin des bureaux de vote lors des élections, Emile Vernaudon n’a plus fait campagne officiellement depuis qu’il a été battu aux municipales partielles de 2011 par Patrice Jamet. L’ancien maire, déjà condamné dans l’affaire du cabanon de Tautira en 2008, a ensuite été lourdement condamné dans l’affaire des détournements de fonds à l’OPT, puis dans celle de Radio Bleue, puis du CET et du cimetière d’Orofara et enfin tout récemment dans l’affaire du marché des déchets verts de Mahina.