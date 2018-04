Emile Vernaudon peut-il revenir en politique ?

Depuis la réapparition de l’ancien député-maire de Mahina, Emile Vernaudon, auprès du Tahoeraa cette semaine, les commentaires vont bon train sur les réseaux sociaux sur la capacité du « shérif » à revenir en politique, notamment lors des municipales de 2020. Mais si Emile Vernaudon est aujourd’hui éligible, son avenir proche est plus que jamais compromis par les affaires.

L’ancien député-maire de Mahina, Emile Vernaudon, s’est affiché en début de semaine aux côtés des militants Tahoeraa sur son ancienne commune. De quoi susciter bon nombre de réactions sur les réseaux sociaux sur la capacité de l’ancien leader du Ai’a api à revenir dans l’arène politique, notamment pour les élections municipales de 2020. Et il se trouve que malgré ses condamnations, Emile Vernaudon est aujourd’hui éligible ! Une situation qui semble pourtant très précaire, au regard des affaires judiciaires qui visent toujours l’ancien élu.

Deux condamnations définitives purgées

Emile Vernaudon compte aujourd’hui deux condamnations définitives : la première à 1 an d’inéligibilité le 4 décembre 2008 dans l’affaire du cabanon de Tautira, la seconde à 5 ans d’inéligibilité le 23 juin 2011 dans l’affaire des détournements à l’OPT. Ces deux peines étant purgées, l’ancien édile a aujourd’hui retrouvé son éligibilité. La suite est plus compliquée. Le 16 mai 2017, Emile Vernaudon a été condamné à 5 ans d’inéligibilité en première instance dans l’affaire Radio bleue. La peine est suspendue dans l’attente du procès en appel prévu pour le 30 août prochain. Mais plus menaçant encore pour un éventuel retour en politique du « shérif », Emile Vernaudon a été condamné le 7 septembre dernier en appel à 3 ans d’inéligibilité dans l’affaire du CET et du cimetière d’Orofara. Un pourvoi en cassation suspend actuellement l’application de cette peine, mais la décision définitive est attendue pour cette année.

L’affaire Haddad-Flosse toujours là

Enfin, l’ancien maire de Mahina est toujours mis en examen dans l’affaire Haddad-Flosse, actuellement sur le bureau du juge d’instruction dans l’attente d’une régularisation pour un très probable renvoi en correctionnelle. Et pour l’anecdote, Emile Vernaudon a également été condamné en appel le 5 octobre dernier dans l’affaire des déchets verts de Mahina, mais seulement à une peine d’un an de prison avec sursis et 500 000 Fcfp d’amende, sans inéligibilité.