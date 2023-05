Emmanuel Kasarhérou reconduit à la présidence du musée du quai Branly

Le gouvernement a reconduit Emmanuel Kasarhérou à la présidence du musée du quai Branly – Jacques Chirac, a-t-on appris dans le compte rendu du Conseil des ministres.

La nomination est apparue ce mardi en Conseil des ministres, et il s’agit plus précisément d’un renouvellement de mandat. En effet, « le président de l’Établissement public du musée du quai Branly – Jacques Chirac est nommé par décret en conseil des ministres, sur proposition des ministres chargés de l’enseignement supérieur, de la recherche et de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois », explique le décret de 2004 relatif au statut du musée.

Nommé en juin 2020, il s’agira donc du deuxième mandat d’Emmanuel Kasarhérou en tant que président du musée. L’ancien directeur du Centre culturel Jean-Marie Tjibaou puis adjoint au directeur du patrimoine et des collections et président de la Société des océanistes est le premier Kanak nommé président du musée du quai Branly. Pour rappel, en 2022, Emmanuel Kasarhérou a été promu Commandeur de l’Ordre des Arts et des Lettres.

Avec Outremers360°